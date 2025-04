Fine settimana impegnativo per le ragazze della Perseverant

Fine settimana impegnativo per le ragazze della società Perseverant Asd Legnano.

Gare molto lunghe e combattute per la Perseverant

A Cassano d’Adda sabato 12 e domenica 13 aprile si sono disputate le gare regionali a squadre per i livelli LE3 base e LE base che hanno visto la partecipazione di 26 squadre per il livello LE e 51 squadre per il livello LE3.

Le gare sono state molto lunghe e combattute e le ragazze allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro non hanno sfigurato.

15esimo posto finale per le ragazze del livello LE3

La classifica delle ragazze del livello LE3 (Giada Balocco, Valentina La Ragione, Giulia Guido, Benedetta Castelli) si è conclusa con un 19esimo posto che valutato nelle due prove regionali disputate si riassume in un piazzamento finale al 15esimo posto.

14esimo posto finale nella competizione LE base

Per le ginnaste che hanno gareggiato nella competizione LE base con tutti gli attrezzi (Martina Caccia, Giada Carrara, Beatrice Mietto, Federica Morandi), la classifica finale si è conclusa con un piazzamento al 13esimo posto valutato poi nella media delle due gare come un 14esimo posto finale.

E ora al lavoro per le finali nazionali di Rimini

Ora le ragazze si prepareranno per le finali nazionali che si disputeranno a Rimini nel mese di giugno.

Nella foto di copertina: Beatrice Mietto, Federica Morandi, Giada Carrara e Martina Caccia della squadra LE