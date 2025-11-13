La ginnastica Skill di Canegrate ottiene ottimi risultati a Capriolo, dove si è svolta la Seconda Prova del Torneo Winter Club, competizione a squadre del settore Silver della stagione.

Fine settimana di podi per la Ginnastica Skill

Le atlete della società hanno ottenuto ottimi risultati: nella categoria LD Open la squadra composta da Rachele Monaco, Emma Parini e Carolina Cappellotto, supportate a bordo pedana dalla compagna Noemi Liardo, nonostante qualche errore riescono a raggiungere il gradino più alto del podio, laureandosi Campionesse Regionali.

Nella categoria LD Allieve le skilline Sofia Splendore, Agnese Fornara e Marta Zoia ottengono un buon sesto posto, riuscendo a migliorare la propria prestazione rispetto alla precedente prova, dimostrando continuo impegno e tenacia.

Nelle singole specialità Carolina ottiene il primo posto alle clavette, Rachele il primo posto alla fune e il secondo posto al nastro ed Agnese il secondo posto al corpo libero.

Terzo gradino del podio nella categoria LB Allieve, su ben trentanove avversarie, per la squadra composta da Sophie Morandi, Elisa Pucci e Rebecca De Simone che hanno portato in pedana i loro esercizi con determinazione.

L’altra squadra della Skill

Nella stessa categoria la squadra composta da Lavinia Usai, Alice Almasio e Mia Cavaretta termina in una buona tredicesima posizione, con ampi margini di miglioramento.

Nelle singole specialità Rebecca ottiene il primo posto alla fune e Lavinia il terzo posto alle clavette.

Nella categoria LC Allieve un po’ di amaro in bocca per il podio sfiorato per un soffio per la squadra composta da Ginevra Lampugnani, Marta Croci, Giorgia Biondi, Gaia Conte ed Eleonora Baratto che chiudono in quarta posizione assoluta, seguite dalla squadra composta da Maya Tamagni, Emma Sidoti, Zoe Mingardo e Giorgia Borroni in quinta posizione e da Martina Stirparo, Asia Giannella, Melissa Panetta e Marta Restelli in sesta posizione.

Nella stessa categoria la giovanissima squadra composta dalle Allieve 1 Giada Donadio, Martina Mariuzzo, Vera Olgiati e Clara Sandri chiude questa gara in nona posizione con splendidi risultati nei singoli attrezzi: Martina ottiene il secondo posto alla fune e il terzo al nastro, Giorgia il secondo alla palla, Gaia il secondo alle clavette ed Emma il secondo al nastro.

Il Campionato Nazionale si avvicina e tutte le atlete della società Skill hanno dimostrato netti miglioramenti e crescita costante. Le nostre ginnaste sono pronte ad affrontare i prossimi allenamenti con impegno e passione, con la volontà di rendersi protagoniste e dimostrare tutto il loro valore.