Weekend ricco di soddisfazioni per la società Ginnastica Perseverant ASD di Legnano con molti dei suoi atleti a podio.

Fine settimana di grandi soddisfazioni per la Perseverant

Nelle gare regionali Silver livello LC avanzato che si sono svolte a Ghedi BS il 16-17 Marzo per la sezione femminile GAF podio al primo posto per l’allieva A4 Emma Cremonesi. Bravissima alla trave , corpo libero e volteggio riesce a distanziare le avversarie meritandosi un bellissimo podio.

Bravissime le allieve Allenate dai tecnici Ferro Silvia, Seveso Alice, Peri Rita e Tesorio Mario.

Oltre al podio di Emma altri buonissimi piazzamenti per le giovani ginnaste. Infatti bene anche le compagne allieve A4 dove Anita Barengo sfiora il podio piazzandosi quarta mentre, all’esordio nella categoria, Emma Lowe si posiziona al quinto posto. Brava anche Olivia Bianchi, anch’essa all’esordio nella categoria LC, che si posiziona all’ottavo posto.

L'esordio delle Giovanissime

Positivo anche l’esordio nel livello LC per le giovanissime allieve A2 ed A3. L’allieva A3 Margherita Moro si posiziona al 7 posto, l’allieva A2 Margherita Salsano piazzata al 9 posto ed infine l’allieva A2 Arianna Stepanenco classificata 10.

Per le ragazze Junior Perseverant è molto soddisfatta per il podio al terzo posto per la ginnasta J1 Martina Caccia con una bella prestazione alla trave ed al corpo libero. Al quarto posto si piazza la J1 Benedetta Castelli, al 12 posto la ginnasta Lisa Repossini. Per le Junior 2, Giulia Guido è undicesima e la Junior 3 Beartice Penolazzi dodicesima.

Nella gara regionale a squadre LE3 che si è disputata ad Arcore domenica 17 Marzo, Perseverant ancora sul podio con la squadra, allenata dal tecnico Genny Evolini, che si piazza terza. Bravissime le ragazze che si migliorano rispetto alla prima prova e conquistano un meritatissimo podio. La squadra era composta dalle ginnaste Junior Beatrice Mietto, Giada Barlocco, Valentina La Ragione, Giada Carrara e Federica Morandi.

I risultati della sezione maschile

Per la sezione maschile GAM, Perseverant era in gara a Carate Brianza il 17 Marzo con i ginnasti del livello LC nella prima prova regionale individuale della stagione.

Molto bene per i fratelli Stefano Targa e Andrea Targa, allenati dal tecnico Riccardo Tosca. Il ginnasta Junior 2 Stefano sale sul terzo gradino del podio nella classifica generale all-around dove per attrezzo si è distinto con la prima posizione al volteggio, seconda posizione alla sbarra ed al mini trampolino e terza posizione alle parallele.

Il ginnasta Junior 1 Andrea si piazza nella generale al 12 posto e con una buonissima prestazione alla sbarra con il terzo punteggio.