Uccide lo zio per futili motivi: arrestato 29enne

Nella notte fra lunedì 25 e martedì 26 marzo un 29enne ha ucciso a Cesano Boscone lo zio di 41 anni per futili motivi.

Uccide lo zio a coltellate: arrestato 29enne

Nel corso della notte, a Corsico, i Carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di un 29enne italiano, il quale, mentre si trovava in via Don L. Sturzo del Comune di Cesano Boscone, al culmine di una lite per futili motivi, ha ucciso lo zio 41enne con un arma da taglio. La vittima è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato presso l'Ospedale San Carlo di Milano dove è deceduta poco dopo, in conseguenza delle lesioni riportate.

Si è costituito spontaneamente

Il 29enne si costituiva spontaneamente poco dopo il delitto presso il Comando stazione Carabinieri di Cesano Boscone. Il sopralluogo effettuato da personale della Sezione Investigazioni Scentifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha permesso di rinvenire l'arma del delitto.

Il fermato, è stato portato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.