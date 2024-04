E’ iniziata con grande energia la stagione eventi sportivi targata U.S.Legnanese 1913 che, domenica 21 aprile, ha ospitato due emozionanti gare di ciclismo.

Fine settimana di grandi gare di ciclismo a Legnano

Il vento ha fortunatamente deciso di dare tregua agli atleti e agli appassionati accorsi numerosi lungo il percorso, così da far registrare alla manifestazione un notevole successo sia in termini di iscritti, sia in termini di pubblico.

104 TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

Apre la mattinata la 104 Targa d’Oro Città di Legnano – 6° Memorial Mauro Mezzanzanica, prova valida come Campionato Regionale Lombardo Master FCI, nonchè seconda tappa della terza edizione del Giro delle Provincie Lombarde Gianni Bugno.

Due le gare in cui si è articolata la competizione: la prima riservata agli atleti delle categorie M5, M6, M7, M8 e Woman; la seconda, per le categorie JMP, ELMT, M1, M2, M3 e M4.

Identico il percorso: 64,3km con partenza e arrivo da via Picasso 3 a Legnano, sede degli uffici e dei saloni espositivi del Gruppo Ceriani, partner U.S. Legnanese 1913; e circuito di circa 18km in Valle Olona da ripetersi tre volte.

La bandiera a scacchi dà il via agli M5, M6, M7, M8 e Woman alle 8:30.

Ad una prima parte di gara controllata nelle fasi iniziali, ne è seguita una decisamente piu’ nervosa: analizzate le caratteristiche tecniche del percorso, gli atleti si sono cimentati in scatti e controscatti fino secondo dei tre giri del circuito in Valle Olona dove, al termine della salita di Prospiano a Gorla Minore, in otto tentano una fuga; una fuga che garantisce ai temerari un vantaggio Massimo di 40” mantenuto fino a fine gara. Il gruppo di testa si assottiglia ulteriormente fino ai GPM del terzo e ultimo giro: da li’ è gara a due fino al traguardo e, nello sprint finale è Giovanni Codenotti/V.C. Pontenure 1957-F. Zeppi ad avere la meglio su Alberto Guarnieri del Team Loda; alle loro spalle, Davide Bellato del ASD Team-Duebi.

Condotta di gara simile alla precedente anche per gli atleti delle categorie JMT, ELMT, M1, M2, M3 e M4.

Andatura abbastanza regolare fino al secondo giro: in tre hanno allungato guadagnando circa 30” di vantaggio prima di venire ripresi dal peloton degli inseguitori capaci di un buon gioco di squadra per rientrare sulla testa della corsa. Battaglia da cardiopalma sul rettilineo finale: Francesco Colombo ha regalato ai sostenitore della U.S. Legnanese un ottimo secondo posto – e si è regalato il titolo di Campione Regionale Master ELMT, preceduto soltanto da Samuele Oliveto del Team BCP Bike ASD; alle spalle dell’alfiere rossonero, Luca Della Pietà/Veloplus Team.

50° GRAN PREMIO PINO COZZI – 12° MEMORIAL ELIO BARLOCCO – 1° MEMORIAL ROBERTO BRUGNONI

Allievi in gara nel pomeriggio con il 50° Gran Premio Pino Cozzi – 12° Memorial Elio Barlocco e 1° Memorial Roberto Brugnoni, prova inserita nel Campionato Provinciale Milano Allievi FCI.

Per loro, riunione tecnica alle 13:00 e, alle 13:45, trasferimento a velocità controllata verso il km 0 – rotonda dell’Orsa a Gorla Minore, dal quale la gara ha preso il via alle 14.

Elevata la velocità che ha caratterizzato i 59,4km della competizione svoltasi lungo il medesimo percorso della mattina – ben 44km/h la media oraria tenuta dai 126 atleti in gara. Proprio l’elevata velocità e il desiderio di vincere sono stati causa di qualche caduta, specie nelle fasi finali del percorso. Gregorio Acquaviva/Madonna di Campagna non solo ha trionfato nella volata a tre, ma ha anche permesso alla propria squadra di aggiudicarsi il Trofeo Pino Cozzi, e al proprio Direttore Sportivo la Targa Erasmo Cogliati a.m.. Secondo gradino del podio per Luca Frontini del GB Team Pool Cantu’ davanti a Edoardo Orengo della Nuova Ciclistica Arma.

E’ invece Andrea Corno della Equipe Corbettese, quinto in classifica generale, ad aggiudicarsi la maglia di Campione Provinciale.

Al GB Team Pool Cantu’ la Coppa Officine Barlocco per la società meglio classificata nei primi dieci, vincitore escluso.

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M5+M6+M7+M8+JW

Giovanni Codenotti / V.C. Pontenure 1957 – F. Zeppi

Alberto Guarnieri / Team Loda

Davide Bellato / ASD Team-Duebi

Alessandro Speroni / Asnaghi Cucine

Carlo Capitelli / UPT Velo Club Pontenure

Davide Cantu’ / ASD Team Marco Bontempi.com

Nicola Loda / Team Loda

Antonio Gatti / ASD Ex3motrue Racing

Paolo Minuz / ASD Team-Duebi

Giovanni Doce / U.S. Legnanese

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M5

Nicola Loda / Team Loda – Campione Regionale Master M5

Stefano Giuseppe Torri / Cicli Bettoni Costa volpino

Marco Colombo / Team Valle Olona ASD

Mauro Basilico / Asnaghi Cucine

Andrea Maffiolini / ASD Novara che Pedala

Davide Pertegato / ASD Ceramiche Lemer

Stefano Ceccon / UC Induno Olona

Massimiliano Trombetta / ASD Amici Comaschi del Ciclismo

Davide Amenta / ASD Team Valli del Rosa

Gianluca Piazzai / REA Bike-System Cars Coedil

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M6

Giovanni Codenotti / LNC Jo.We

Alberto Guarnieri / Team Loda – Campione Regionale Master M6

Davide Bellato / ASD Team Duebi

Alessandro Speroni / Asnaghi Cucine

Carlo Capitelli / UPT Velo Club Pontenure

Davide Cantu’ / ASD Team Marco Bontempi.com

Antonio Gatti / ASD Ex3motrue Racing

Giovanni Dolce / U.S. Legnanese

Bruno Marini / UC Induno Oolna Raffaele Bru

Mario Di Rita / La Reclamese ASD

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M7

Paolo Minuz / ASD Team-Duebi – Campione Regionale Master M7

Fabio Ghilardini / Cicli Bettoni Costa Volpino

Paolo Cavalleri / ASD Club Mino Denti

Ferrante Galmozzi / REA Bike-System Cars-Coedil

Giuliano Stucchi / ASD Team Marco Bontempi.com

Francesco Simoni / ASD Team Marco Bontempi.com

Massimo Piccini / Team Loda

Francesco Bitetti / Induno Olona

Roberto Barlocco / U.S. Legnanese

Carlo Forneris / Team GM Ceramiche

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M8

Roberto Carrain / Team Qred – Campione Regionale Master M8

Cosimo Damiano Russo / VC Cassano

Bruno Borra / GSC Maleo ASD

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO JW

Valentina Zuco / Team De Rosa Santini – Campionessa Regionale Master W4

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO JMT + ELMT + M1 + M2 + M3 + M4

Samuele Oliveto / Team BCP Bike asd

Francesco Colombo / U.S. Legnanese

Luca Della Pietà / VeloPlus Team

Denis Chiari / Team BCP Bike asd

Mattia Manfreda / Team Joule

Lorenzo Farimbella / Sport & Health Racing Team

Mattia Bottelli / ASD Novo Team

Giacomo Basso / Team De Rosa Santini

Fabio Capra / Edil Mora Cycle Team

Gianluca Pullano / Team BCP Bike asd

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO JMT + ELMT

Francesco Colombo / U.S. Legnanese – Campione Regionale Master ELMT

Mattia Manfreda / Team Joule

Lorenzo Farimbella / Sport & Health Racing Team

Giacomo basso / Team De Rosa Santini

Emanuele Russo / ASD Veroca

Marco Ceriani / Team BCP Bike asd

Roberto Renzullo / REA Bike-System Cars-Coedil

Gio’ Chiesa / ASD Swatt Club

Jacopo Ballace / U.S. Legnanese

Emanuele Bolzoni / Breviario Bonate Sopra

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M1

Samuele Oliveto / Team BCP Bike asd – Campione Regionale Master M1

Mattia Bottelli / ASD Novo Team

Glauco Maggi / ASD Team Morotti

Federico Preosti /Flanders love – Sportland

Riccardo Dilandro / ASD Team Borgasattoli Cycling

Andrea Ballace / U.S. Legnanese

Luca Baiardo / GAM SSDA R.L.

Simone Parise / UC Induno Olona

Andrea Face / UPT Velo Club Pontenure

Stefano Luppino / Team Joule

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M2

Paolo Giaimo / asd Team Full Gass – Campione Regionale Master M2

Andrea Zogna / asd Team Seven Club

Davide Tessitori /asd Eurobike

Alesssandro Debrazzi / Flanders Love – Sportland

Stefano Cattaneo / REA Bike-System Cars-Coedil

Stefano Ferruggia / asd Team Seven Club

Federico Vilella / Domestic NMD

Maurizio Anzalone / Velo Club Capriasca

Marco Gioletta / GAM SSDA R.L.

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M3

Denis Chiari / Team BCP Bike asd – Campione Regionale Master M3

Alessandro Castrini / Flanders Love – Sportland

Gianluca Peruta / asd Bike Avengers

Stefano Vasco / Drali- Zerosbatti

Alessandro Franzini / REA Bike-System Cars-Coedil

Luca Brevi / Team Colpack Ballan

Jesus A. Robles Casa / Izata

Andrea Moschella / asd Team Segrate

Marco Custodi / Team Seal

Filippo Ferrari / asd Team Borgasatollo Cycling

104° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 6° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ORDINE D’ARRIVO M4

Luca Della Pietà / Veloplus Team – Campione Regionale Master M4

Fabio Capra / Edil Mora Cycle Team

Gianluca Pullano / Team BCP Bike asd

Michele Mascheroni / REA Bike-System Cars-Coedli

Flavio Baggio / asd Newscicismo.com

Antonio Camozzi / MBHBank Colpack Ballan

Alessio Pizzagalli / asd Eurobike

Samule Zaninetti / Edil Mora Cycle Team

Saverio Gallello / asd Ceramiche Lemer

Alberto Placidi / asd Team Borgasatollo Cycling

50° GRAN PREMIO PINO COZZI – 12° MEMORIAL ELIO BARLOCCO – 1° MEMORIAL ROBERTO BRUGNONI

ORDINE D’ARRIVO

Gregorio Acquaviva / Madonna di Campagna

Luca Frontini / GB Team Pool Cantu’

Edoardo Orengo / Nuova Ciclistica Arma

Ivan Colombo / GB Team Pool Cantu’

Andrea Corno / Equipe Corbettese – Campione Provinciale Allievi

Domenico Veropalumbo / Gb Team Pool Cantu’

Alessandro Costa / Bustese Olonia asd

Gabriele Binda Rossetti / G.S. Alzate Brianza

Filippo Carpi / GB Team Pool Cantu’

Giacomo Botti / G.S. Ronco Maurigi Delio Gallina

TROFEI E COPPE DI RAPPRESENZANZA

Trofeo Pino Cozzi: Madonna di Campagna

Coppa Officine Barlocco: GB Team Pool Cantu’

Targa Erasmo Cogliati a.m.: Direttore Sportivo Madonna di Campagna

GPM – SOLBIATE OLONA

PRIMO GIRO

Emanuele Savio / Cicislita Rostese

Ivan Colombo 7 GB Team Pool Cantu’

SECONDO GIRO

Paolo Marangon / Madonna di Campagna

Edoardo Orengo / Nuova Ciclistica Arma

TERZO GIRO

Edoaordo Orengo / Nuova Ciclistica Arma

Gregorio Acquaviva / Madonna di Campagna