25 aprile e raccolta dei rifiuti: tutti i cambiamenti previsti

Si avvicina il 25 aprile, festa nazionale della Liberazione e non in tutti i Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente la raccolta rifiuti sarà assicurata.

25 aprile e raccolta dei rifiuti: i cambiamenti previsti

Nessun servizio, ad esempio, a Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, dove le raccolte previste per giovedì 25 saranno effettuate venerdì 26, giornata in cui si raccoglieranno anche i rifiuti già previsti per il venerdì. Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di non esporre assolutamente sacchi e bidoni la sera di mercoledì 24.

Servizi regolari, invece, nonostante sia giornata di festa, a Buscate (con la raccolta di umido e plastica), Rescaldina (con plastica, umido e vetro), Robecchetto con Induno (carta, umido e vetro) e Villa Cortese (carta, plastica e umido).

Ad Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, invece, la festa del 25aprile non inciderà sulle abitudini di esposizione dei rifiuti, in quanto in tali Comuni il giovedì non sono previsti servizi di raccolta.

La raccolta nel magentino e nelle altre aree

Spostandoci nel Magentino, operatori regolarmente in servizio, nonostante la festività, sui territori dei Comuni di Magenta, Ossona e Cuggiono, mentre a Boffalora sopra Ticino le raccolte di umido e plastica slitteranno al giorno successivo, venerdì 26 aprile.

A Gallarate il 25 aprile gli operatori rispetteranno la festività. La raccolta dell’umido slitterà a sabato 27, quella dei rifiuti indifferenziati a lunedì 29, mentre la raccolta di plastica e vetro sarà effettuata il giovedì successivo, 2 maggio.

A Cornaredo servizi regolari, nonostante la festività; gli operatori passeranno per la raccolta dell’umido e dei rifiuti indifferenziati.

Chiuse, invece, le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta di tutti i 18 Comuni.