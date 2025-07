il resoconto

Il Rho Baseball dimostra così di avere un vivaio solido, una squadra giovane ma già matura, e una voglia contagiosa di crescere e vincere

Weekend da incorniciare per i giovanissimi del Rho Baseball, protagonisti di una doppia vittoria contro la Catalana Baseball nel campionato nazionale di serie B. Due partite, due successi, ma soprattutto una squadra affiatata, concentrata e determinata a lasciare il segno.

Fine settimana di gare e soddisfazioni per il Rho baseball

La prima partita si è conclusa per manifesta superiorità al sesto inning con un netto 16-6, mentre la seconda è stata una vera battaglia, vinta 5-4 grazie al punto decisivo segnato al settimo inning. Protagonisti assoluti sul monte di lancio tre giovanissimi atleti, classe 2008 e 2010 (all’esordio sul monte di lancio in Serie B), capaci di offrire prestazioni solide e decisive.

La squadra ha mostrato grande versatilità, con giocatori in grado di ricoprire più ruoli e protagonisti di giocate difensive fondamentali.

La partecipazione all'importante torneo Crocetta

A rendere ancora più speciale le settimane appena trascorse sono stati due eventi importanti: la partecipazione della squadra Under 15 al 20’ Torneo Crocetta a Parma, dove i “ragazzini terribili” del RhoBaz hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori realtà non solo dell’Emilia Romagna ma anche di altre regioni italiane, in uno dei tornei più prestigiosi della categoria.

Presenti al torneo, in prestito con Crocetta e Milano’46, anche due atleti del Rho della categoria U12.

Secondo appuntamento non per importanza, la partecipazione al “MLB Edge Camps”, organizzato dalla Major League Baseball in collaborazione con la FIBS, di Alessandro Barbieri e Michael Mantegazza entrambi classe 2011, due giovani prospetti del Rho Baseball che si sono allenati quattro giorni con i migliori talenti nazionali. Un’esperienza formativa di altissimo livello, che arricchisce il bagaglio tecnico dei giovani atleti.

Prossimi appuntamenti: mercoledì 23 luglio, al campo di Rho, si disputerà gara 2 contro i Cabs Seveso, attualmente secondi in classifica, dopo la vittoria del Rho in gara 1 per 8-4.

Sabato, doppio incontro al campo Marco Pistocchi contro il Mondovì, capolista del girone.