Sabato 24 e domenica 25 maggio la pallacanestro giovanile sarà grande protagonista a Inveruno, che ospiterà le finali UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) presso la nuova palestra delle scuole medie di via IV Novembre.

Fine settimana di finali Uisp per la Soi Inveruno

A fare gli onori di casa sarà la SOI Inveruno, presente con tutto il suo settore giovanile in grande spolvero, al termine di un’ottima stagione esaltante in termini di risultati e crescita dei propri ragazzi.

Già certe di un posto in finale sono le squadre Under 14, impegnata nella categoria Platinum, e Under 16, finalista nel Silver, con l’atto conclusivo previsto per domenica 25 maggio. Ma non è tutto: anche le formazioni Under 13 e Under 19 scenderanno in campo sabato per le semifinali, con la concreta possibilità di accedere alle finali della domenica.

Un fine settimana da non perdere per tutti gli appassionati di basket e sport giovanile: Inveruno sarà il centro del movimento UISP, con un’atmosfera di festa, impegno e passione per la palla a spicchi.