Finali playoff: Legnano cade in gara 1 contro Porta Mortara Novara

Il Legnano Baseball apre con una sconfitta la finale playoff di Serie C che vale la promozione in Serie B. Al “Peppino Colombo” i biancorossi sono stati superati 10-0 dal Porta Mortara Novara in gara 1 della serie.

Dopo aver conosciuto due settimane fa, nella prima partita della semifinale, la prima sconfitta dell’intera stagione, il Legnano incassa così un nuovo stop, questa volta anche il primo senza riuscire a mettere punti sul tabellone.

Svolgimento della partita: equilibrio iniziale, poi l’allungo novarese

La partita è rimasta comunque in equilibrio nella sua prima parte. Porta Mortara ha trovato il primo punto al terzo inning e il secondo al quinto, prima di allungare decisamente con tre punti nella sesta ripresa e quattro nell’ottava, chiudendo poi il conto sul 10-0 al nono inning.

“Abbiamo prodotto poco in attacco e lasciato troppi uomini in base nei primi quattro inning – ha commentato il direttore sportivo Gustavo Provasi – poi nel finale la gara per noi è andata costantemente in salita”.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

La serie è aperta: Legnano prepara la risposta per gara 2

Nulla è ancora deciso: Legnano avrà ora una settimana per preparare la risposta. Gara 2 si giocherà domenica prossima a Novara alle 11.00, così come l’eventuale decisiva gara 3.

Per continuare a inseguire la promozione in Serie B, i biancorossi saranno chiamati a vincere la seconda sfida e giocarsi la promozione nel decisivo spareggio.