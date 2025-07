gli importanti risultati

Nel Livello LE quello più prestigioso sono arrivati i primi 2 Titoli Nazionali e ben 5 podi nazionali

Si e’ appena conclusa la ginnastica in festa di Rimini, il campionato Nazionale silver più prestigioso della FGI e la Nervianese e’ stata protagonista in tutti i Livelli.

Finali Nazionali Ginnastica Rimini: 4 Titoli Italiani per la Ritmica Nervianese

Nel Livello LE quello più prestigioso sono arrivati per la squadra di Nerviano i primi 2 Titoli Nazionali e ben 5 podi nazionali: il primo titolo nazionale e’ della squadra insieme LE1 Allieve formata da Debora Toniolo Adelaide La Leggia Nikoletta Serafimova Alessia Fragnito e Anastasia Nikolaychuck che si laureano Campionesse Nazionali vincendo il Titolo Italiano 2025! Il 2 titolo nazionale arriva dalla più piccola in gara in questa 2 giorni di soddisfazioni: Alessia Fragnito e’ campionessa italiana alla palla LE Allieve 2! Debora Toniolo nelle A4 dopo il bellissimo 6 posto su 80 ginnaste provenienti da tutta Italia migliora notevolmente le sue esecuzioni nella finale di specialità riservata alle migliori 8 ginnaste per attrezzo ottenendo il titolo di Vicecampionessa nazionale sia al cerchio che alla palla

Podio sfiorato nella coppia LE 2 Allieve e 4 posto nazionale per Lisa Marinoni e Alessia Napolitano che migliorano di ben 6 posizioni la fase di qualifica

Nikoletta Serafimova al corpo libero LE A4 e’ 5 in Italia per la sua categoria!

Alessia Ramino nelle Jun 1 LD con fune e cerchio apre le qualificazioni con più di 100 atlete in gara!

Un altro importantissimo argento nazionale arriva da Adelaide La Leggia Nervianese al 100% che nelle A2 ottiene l’argento Nazionale e il titolo di Vicecampionessa Nazionale All around!

Nelle A5 Lisa Marinoni centra una bellissima finale alle clavette ottenendo poi l’8 posizione

La ciliegina sulla torta dal nazionale FGI di Rimini arriva dalla Serie D LA Open! La Nervianese e’ campione d’Italia con la squadra formata da Samanda Hoxa Alessia Kumanaku e Giulia Cattanei ne dopo il titolo regionale 2025 bissano con questo importante risultato

Argento non meno importante per la 2 squadra formata da Ginevra Giussani Giulia Solimene e Alessi Fregolent che sono vice campionesse nazionali 2025.Ginevra Giussani nella categoria LB1 Senior 2 c’è tra la finale al nastro! Nella categoria LA2 Allieve dopo le 4 qualificazioni alle finali di Margherita Lopez, Leopardi M.Sole e Angelica Croci nelle Allieve 3 quest’ultima ottiene ben 2 Titoli Italiani individuali, all around assoluto e oro nazionale alla palla e inoltre il bronzo nazionale al cerchio

Questo titoli insieme al bronzo di Arianna Freni alla palla LC2 Allieve e a tutti i podi LE della scorsa settimana portano il medagliere della Nervianese a: 4 ori, 5 argenti e 2 bronzi e ben 20 finali conquistate in questa ginnastica in festa 2025!