Si chiude con una sconfitta il cammino della Fo.Co.L Legnano in questa stagione di Serie B1: le biancorosse, ormai fuori dai giochi playoff, cedono in quattro set sul campo della prima forza del campionato, Villa Cortese, in un derby intenso.

Finale di stagione con una sconfitta per la Focol Legnano

Il punteggio finale recita 3-1 per le cortesine, che confermano la loro solidità. Per Legnano, invece, una chiusura amara ma combattuta, in una sfida che ha comunque regalato emozioni e scambi di qualità.

Il primo parziale è quasi a senso unico: Villa Cortese parte forte e scava un solco subito importante, sfruttando la buona vena offensiva di Ferravante e Elli. Legnano fatica a tenere il ritmo e cede 25-17.

Nel secondo set, la reazione delle legnanesi è concreta: le attaccanti guidano la riscossa, supportate da un’ottima fase difensiva. La Fo.Co.L resta avanti per buona parte del parziale e chiude 25-23, pareggiando i conti.

La seconda parte della partita

La terza frazione però riporta in auge Villa Cortese: la squadra di casa torna a martellare con un’efficace fase muro-difesa e con attacchi pungenti e il 25-14 lascia poco spazio a repliche.

Nel quarto set Legnano prova a rientrare in gara, lotta punto a punto fino al 21-21, ma nel finale le cortesine accelerano e chiudono 25-22, spinti dal pubblico di casa e dalla precisione nei momenti chiave.

Il tabellino della partita

Villa Cortese-Fo.Co.L Legnano 3-1

(25-17, 23-25, 25-14, 25-22)

Villa Cortese: Franchi (L), Citterio 12, Kalinic, Pozzi 6, Elli (C) 14, Fellegara, Lualdi 7, Donato Biasi, Sacchetti (L), Shpuza 17, Berra, Ferravante 25. Allenatore: Lualdi.

Note: 8 ace (6 errori in battuta), 61% in ricezione (39% perfetta), 39% in attacco, 16 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Carcano 7, Brutti, Agazzi 13, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 1, Filippini 15, Nella, Mazzaro (C) 8, Roncato 5, Zingaro 9. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 7 ace (7 errori in battuta), 55% in ricezione (35% perfetta), 31% in attacco, 9 muri.