Festa dello sport: presenti anche i Knights a Legnano

Era presente anche il Legnano basket dei Knights alla Festa dello sport di Legnano che si è svolta nell'ultimo fine settimana.

Alla Festa dello sport anche i Knights di Legnano

Come da consolidata tradizione, i Knights presenti alla Festa dello Sport Legnanese promossa dal Comune di Legnano e dalla ASSL (Associazione delle Società Sportive Legnanesi), che in questa stagione è stata organizzata presso il Parco Falcone Borsellino, in centro città.

Per il Legnano Basket difficilmente ci poteva essere location migliore, visto che da qualche mese i Knights insieme a Slums Dunk, ha donato un playground all'aperto alla città che è stata la sede naturale per i Knights e per le altre società di basket che operano a Legnano: la Virtus e la Siderea.

Nella mattinata prove libere e tanti ospiti per chiedere informazioni sul minibasket dei Knights e sulle giovanili. Nel pomeriggio una serie di tornei 3 contro 3 delle annate dal 2016 al 2011 che hanno animato le ore che hanno portato alla parte clou della giornata.

Tante le persone presenti durante la giornata

Successivamente presentati da Gaia Accoto, il presidente dei Knights Marco Tajana, il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, l'assessore allo sport, Guido Bragato, l'assessore alle opere pubbliche Marco Bianchi, il Presidente della commissione sport del Comune di Legnano, Letterio Munafò, il vice presidente nazionale del CONI, Claudia Giordani, il presidente di ASSL, Carlo Bandera, Tommaso Marino, giocatore dei Knights ma anche fondatore di Slums Dunk e Francesca Cassani di Nine in the Paint, ideatrice e realizzatrice del disegno del campo, hanno tagliato il nastro come atto ufficiale di consegna alla città.

L'occasione è stata anche propizia per svelare le piastrelle commemorative che gli investitori e i sostenitori del progetto hanno realizzato e che saranno per sempre a bordo del campo, facendo così diventare questa idea non solo una costruzione concreta di due società sportive, ma un posto di tutti i cittadini che hanno creduto in questo progetto.