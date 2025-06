"Femm quatar pass a pe", in 800 di corsa a Cantalupo

"Femm quatar pass a pe", successo per la tradizione corsa a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Tutti di corsa a Cantalupo

Un'altra grande edizione per la "Femm quatar pass a pe", tradizionale corsa per tutti andata in scena ieri, domenica 8 giugno 2025, a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Come sempre organizzata dal Singwolf Runners Group, l'evento ha richiamato la bellezza di oltre 800 partecipanti che hanno dato vita alla corsa che si è snodata per le vie cittadine.

I più veloci

Per le donne la più veloce è stata Olivia La Rosa davanti a Cristina Brembilla e Monica Vazzana, per gli uomini primo Omar seguito da Andrea Donatiello e Davide Bianchi; prima donna di Cantalupo Annarita Rigo, primo cantalupese Steven Seminati. Poi i gruppi più numerosi: prima la Virtus, seguita da Gazzelle e Mag Autoblock tecnomagnete.