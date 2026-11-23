Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Fango, pioggia e umidità (90%), come i cross di una volta, hanno caratterizzato la 94esima Cinque Mulini a San Vittore Olona

La gara maschile

In mancanza di Yeman Crippa, comunque presente, la prova maschile si è vissuta sull’assolo di Amanuel Saymon Tesfagiorgis. Pronti via ed è subito festa africana con il giovanissimo atleta eritreo a menare le danze. Nel primo dei quattro giri tutto pare tranquillo: gruppo quasi compatto al passaggio nel mulino Meraviglia, ma con Amanuel sempre davanti guardingo e attento, con Luca Alfieri tranquillo nelle prime posizioni. Si viaggia a una media di 2 minuti e 51 secondi al chilometro. Con il fango che attanaglia le caviglie, trasformando gli atleti in equilibristi, non è niente male. Già all’inizio del secondo giro il vantaggio per Amanuel sale a una dozzina di secondi che, con il passare del tempo e dei chilometri, aumenta sempre più. Alle sue spalle il burundese Nudikumana sembra essere saldamente al secondo posto, con Alfieri nel gruppetto degli inseguitori che lottano per la terza piazza. Terzo giro: ormai è fatta. Amanuel ha il successo in tasca, anche se ogni tanto si gira, rischiando di cadere, per controllare il suo vantaggio.

Luca Alfieri scivola procurandosi una leggera storta: “Niente di preoccupante” tranquillizza tutti.

“Una gara tosta e nella prima parte ho avuto maggiori difficoltà poi tutto è andato per il verso giusto”.

Per un secondo Alfieri “perde” il posto (sesto) del migliore europeo a vantaggio del tedesco Görger, campione nazionale.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

La competizione femminile

Quasi identica la prova femminile sui sei chilometri. Allo sparo la favorita della vigilia, l’etiope Amebaw Likina lascia la compagnia a districarsi fra fango, curve e stretti passaggi nel mulino. L’unica e maggiore sua preoccupazione sembra quella di mantenersi in equilibrio, cercando le migliori traiettorie per evitare i tratti più fangosi. Ricerca inutile. Si affonda ovunque su un percorso già calpestato da migliaia di piedi dei master dei giovanissimi.

Anche con le donne si viaggia forte, una media di 3 minuti e 11 secondi al chilometro. Nessuna sorpresa per la seconda piazza, con la keniana Chepkirui arrivata con 45 secondi di distacco. A sorpresa sul terzo gradino del podio sale Lucia Arnoldo, a oltre un minuto.

“Mi sono divertita e spero di essermi guadagnata un posto per gli Europei di Belgrado” ha confessato intervistata.

I risultati

Uomini km 8

1. Amanuel Saymon Tesfagiorgis (Eritrea) 23’28”

2. Ndikumana (Burundi) 23’57”

3. Kibet (Kenia) 24’05”

4. Alamisi (Kenia) 24’12”

5. Görgher (Germania) 24’22”

6. Alfieri 24’23”

7. Kiptoo (Kenia) 24’33”

8. Dallapiccola 24’37”.

Donne km 6

1. Amenaw Likina (Etiopia) 19’54”,

2. Chepkirui (Kenia) 20’40”;

3. Arnoldo 20’58”

4. Zanne 21’03”

5. Majori 21’04”

6. Nimbona 21’19”

Cross corto

Ultime gare di giornata il cross corto, di tre chilometri per uomini e donne.

Come da pronostico si impone Sebastiano Parolini (10’00”) davanti ad un irriducibile Pellegrini (10’08”) e a Bardea (10’20”).

Fra le donne si impone, con distacco, Valeria Minati (11’36”), davanti a Dal Molin (11’47”) e Spagnoli (11’58”).