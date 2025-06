Era in grande favorito della vigilia e non ha deluso le attese. Andrea Soffientini è il primo leader dell’edizione 2025 del circuito Estate Correndo, che ha preso il via nella serata di ieri a Nerviano.

Estate correndo: arriva subito la firma di Soffientini

Sui 5,2 km del percorso il portacolori della Dinamo Running, già apparso in grande spolvero in queste ultime settimane, ha presto fatto la differenza, andando a chiudere la prova disegnata sulle strade del centro storico di Nerviano in 16’06”.

Alle sue spalle la coppia dell’Azzurra Garbagnate con Mattia Grifa secondo a 36” e Roberto Patuzzo terzo a 39”. Fuori dal podio Luca Venier (Runners Legnano) a 56”, distacco superiore al minuto per Thomas Marras, anche lui targato Azzurra Garbagnate, a 1’04”.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La prova femminile e i risultati

Non ha deluso le attese la prova femminile che riproponeva in toto il podio dello scorso anno e la vincitrice 2024 Federica Cozzi ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. La portacolori dei Runners Legnano si è aggiudicata la prova in 18’25” con un vantaggio di 23” sulla rivale Nicole Coppa (Bracco Atletica) mentre la terza dello scorso anno, Francesca Malnati Manfredi (Atl.Casone Noceto) ha chiuso a 1’03” al quarto posto, anticipata da Mara Galvani (Azzurra Garbagnate) terza a 30”.

Clamoroso il successo di partecipazione, con ben 293 atleti arrivati. La challenge offre subito l’occasione della rivincita domani a Senago (MI) per l’organizzazione della Virtus Groane. Si gareggia alle ore 20:15 con partenza da Piazza Aldo Moro dove il ritrovo sarà alle 18:45. E’ ancora possibile aderire alle tre tappe del circuito al costo di 40 euro oppure prendere parte alla singola prova (che come le altre sarà seguita dalla non competitiva).

Per informazioni: https://www.facebook.com/estatecorrendo