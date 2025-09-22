Esordio vincente dei Knights in campionato

La partenza è in salita e con il freno a mano tirato per Legnano, che modella il ferro di casa nei primi minuti del quarto, lasciando a Vicenza con Gasparin e Preti, il comando delle operazioni. La S4 Energia non si limita a guidare la gara, ma nei primi 5’ accumula il 7-14 che giustifica un buon inizio partita.

Legnano cerca la riscossa con Mastorianni e Cizauskas, ma si nota una certa fatica a fare canestro che si manifesta nel 13-16 del 10’.

Le percentuali sono molto basse e le palle perse piuttosto banali, infatti dopo il pareggio con Oboe sul 16-16, Vicenza riallunga con Da Campo, Pisano, Beretta e Preti per il 25-34 che preoccupa Piazza e lo staff. Legnano trova qualche canestro, ma non trova la fluidità vista solo in poche azioni offensive, anche se spesso è la difesa ad essere quella più in difficoltà, con il primo tempo che va in archivio sul 30-38, dopo aver anche subito il -11 del 27-38.

Dopo l’intervallo Vicenza va di nuovo in doppia cifra di vantaggio sul +10 con la tripla di Gasparin del 34-44, ma sull’orlo del baratro la SAE Scientifica Soevis, piazza un parziale di 15-3 con Oboe, Scali e soprattutto Cizauskas, che ribalta il risultato, ma soprattutto inverte un’inerzia che pendeva pericolosamente verso Vicenza.

Legnano prova anche a scappare con Oboe e Stapanovic, ma Vicenza rimane in partita e al suono della terza sirena i Knights sono avanti per 56-54.

All’inizio dell’ultimo periodo è ancora il lituano dei Knights ad essere Zorro e tutti gli altri il Sergente Garcia con i suoi scagnozzi a corrergli dietro. Tra assist e punti Cizauskas, firma 17 dei 24 punti del quarto per Legnano, imprimendo una firma decisa su tutte le giocate importanti dei biancorossi, tranne gli ultimi 2 liberi della sicurezza firmati da Sodero, un po’ in ombra, ma freddissimo nel momento giusto.

Finisce con parecchia fatica 80-76 per Legnano, che bagna con una vittoria l’inizio di un campionato che sarà difficilissimo.

Partita dai due volti con Vicenza meglio nel primo tempo e Legnano nel secondo. Dopo un primo tempo modesto da 30 punti, i Knights ne hanno segnati 50 nella seconda metà, subendone 38 come nel primo tempo, un po’ troppi per le abitudini biancorosse.

Ora sette giorni per calibrare gli assetti e migliorare la chimica ,in vista della prossima gara fuori casa a Lumezzane, settimana prossima.