Esordio vincente dei Knights in campionato

La gara
La partenza è in salita e con il freno a mano tirato per Legnano, che modella il ferro di casa nei primi minuti del quarto, lasciando a Vicenza con Gasparin e Preti, il comando delle operazioni. La S4 Energia non si limita a guidare la gara, ma nei primi 5’ accumula il 7-14 che giustifica un buon inizio partita.
Legnano cerca la riscossa con Mastorianni e Cizauskas, ma si nota una certa fatica a fare canestro che si manifesta nel 13-16 del 10’.
Le percentuali sono molto basse e le palle perse piuttosto banali, infatti dopo il pareggio con Oboe sul 16-16, Vicenza riallunga con Da Campo, Pisano, Beretta e Preti per il 25-34 che preoccupa Piazza e lo staff. Legnano trova qualche canestro, ma non trova la fluidità vista solo in poche azioni offensive, anche se spesso è la difesa ad essere quella più in difficoltà, con il primo tempo che va in archivio sul 30-38, dopo aver anche subito il -11 del 27-38.
Dopo l’intervallo Vicenza va di nuovo in doppia cifra di vantaggio sul +10 con la tripla di Gasparin del 34-44, ma sull’orlo del baratro la SAE Scientifica Soevis, piazza un parziale di 15-3 con Oboe, Scali e soprattutto Cizauskas, che ribalta il risultato, ma soprattutto inverte un’inerzia che pendeva pericolosamente verso Vicenza.
Legnano prova anche a scappare con Oboe e Stapanovic, ma Vicenza rimane in partita e al suono della terza sirena i Knights sono avanti per 56-54.
All’inizio dell’ultimo periodo è ancora il lituano dei Knights ad essere Zorro e tutti gli altri il Sergente Garcia con i suoi scagnozzi a corrergli dietro. Tra assist e punti Cizauskas, firma 17 dei 24 punti del quarto per Legnano, imprimendo una firma decisa su tutte le giocate importanti dei biancorossi, tranne gli ultimi 2 liberi della sicurezza firmati da Sodero, un po’ in ombra, ma freddissimo nel momento giusto.
Finisce con parecchia fatica 80-76 per Legnano, che bagna con una vittoria l’inizio di un campionato che sarà difficilissimo.
Partita dai due volti con Vicenza meglio nel primo tempo e Legnano nel secondo. Dopo un primo tempo modesto da 30 punti, i Knights ne hanno segnati 50 nella seconda metà, subendone 38 come nel primo tempo, un po’ troppi per le abitudini biancorosse.
Ora sette giorni per calibrare gli assetti e migliorare la chimica ,in vista della prossima gara fuori casa a Lumezzane, settimana prossima.
Il tabellino
SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 26 (5/5, 4/7), Francesco Oboe 17 (4/4, 3/7), Guido Scali 12 (4/5, 1/4), Arsenije Stepanovic 11 (5/7, 0/2), Mattia Mastroianni 8 (1/2, 1/2), Andrea Quinti 2 (1/2, 0/0), Guglielmo Sodero 2 (0/0, 0/6), Alessandro Riva 2 (1/1, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/1, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Francesco Oboe 10) – Assist: 18 (Vytenis Cizauskas 7)
S4 Energia Vicenza: Jacopo Preti 18 (4/6, 3/3), Giovanni Gasparin 15 (3/4, 2/6), Matteo Beretta 13 (1/2, 3/5), Riccardo Pisano 7 (3/5, 0/0), Mattia Da Campo 7 (1/1, 1/2), Lorenzo Vanin 6 (3/5, 0/0), Federico Ucles Belmonte 4 (2/7, 0/0), Nicholas Carr 4 (2/3, 0/1), Tommaso Marangoni 2 (1/1, 0/1), Marco Turra 0 (0/0, 0/0), Alessio Mazzuoccolo 0 (0/0, 0/0), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 10 – Rimbalzi: 23 2 + 21 (Giovanni Gasparin 5) – Assist: 16 (Matteo Beretta 6)