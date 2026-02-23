Il 15 febbraio, a Binago, si è svolta la Prima prova del Campionato Individuale LA2, che ha rappresentato l’esordio assoluto in una gara federale per il settore Promozionale della società Ginnastica Skill di Canegrate.

Esordio positivo per la Ginnastica Skill

Nonostante l’emozione della prima gara, le atlete sono scese in pedana con coraggio ed entusiasmo, pronte a mettersi alla prova con il loro esercizio individuale.

I risultati ottenuti sono positivi: nella categoria Allieve 4 le ginnaste El Kadi Amira Diletta e Caraus Flavia ottengono una buona 7^ posizione parimerito al cerchio, mentre Recalcati Kristel raggiunge la 17^ posizione alla palla; nella categoria Allieve 3 la skillina Upari Arianna ottiene un buon 6^ posto al cerchio, seguita dalle compagne Guido Arianna e Pangallo Chanel, che terminano la loro gara al corpo libero rispettivamente all’11^ e 22^ posizione; Grillo Giulia, Allieva 2, conclude la sua gara al corpo libero in 10^ posizione;

Zimbili Giulia, Senior 1, ottiene il 2^ posto al cerchio, mentre la compagna Lusardi Gaia, Junior 1, conclude in 7^ posizione alla palla.

Le tecniche della società sono soddisfatte dei risultati ottenuti da tutte le skilline, che hanno dimostrato impegno e determinazione nel loro nuovo percorso agonistico.