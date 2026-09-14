Emanuela Maccarani nuova capoallenatrice della Nazionale russa

L’ex tecnica della squadra azzurra è stata chiamata dalla Federazione Russa per guidare gli esercizi di gruppo e collaborare allo sviluppo della Nazionale

Emanuela Maccarani, l’allenatrice di Rho più medagliata di tutta Italia entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale Russa di Ginnastica Ritmica. La comunicazione nelle scorse ore attraverso una nota diramata dalla Federazione Sportiva Russa

Sarà la capo allenatrice per gli esercizi di gruppo e collaborerà allo sviluppo della Nazionale

“Emanuela Maccarani ha assunto la carica di capo allenatrice della Nazionale Russa di Ginnastica Ritmica per gli esercizi di gruppo” L’invito – riporta la nota – si inserisce nel quadro del «lavoro sistematico della Federazione Russa di Ginnastica per sviluppare la ginnastica ritmica e rafforzare lo staff tecnico della nazionale». Nel suo nuovo ruolo, si aggiunge ancora nel comunicato, collaborerà a stretto contatto con lo staff tecnico russo. «La Federazione Russa di Ginnastica dà il benvenuto a Emanuela Maccarani nella nazionale russa e le augura un continuo successo» si legge ancora nella nota. Il suo compito sarà quello di riportare la Russia ai vertici e inseguire una medaglia di peso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Maccarani ha guidato l’Italia dal 1996 al 2025 vincendo praticamente tutto

Maccarani ha guidato l’Italia dal 1996 al 2025 è stata ai vertici del movimento tricolore, portando la squadra ai vertici e collezionando una serie sconfinata di medaglie, tra cui spiccano quattro medaglie alle Olimpiadi (argento ad Atene 2004, bronzi a Londra 2012, Tokyo 2020 e Parigi 2024), tre ori ai Mondiali (2009, 2010, 2011) e sei argenti iridati.

Il rapporto tra l’allenatrice di Rho e la Nazionale si è interrotto lo scorso anno per lo scandalo sui presunti abusi su alcune ex ginnaste

Il rapporto tra Emanuela Maccarani e la Nazionale Italiana si era interrotto lo scorso anno, in seguito allo scandalo legato ai presunti abusi su alcune ex ginnaste. L’ex dt delle farfalle azzurre è finita infatti sotto inchiesta dopo la denuncia di Anna Basta e Nina Corradini nell’autunno del 2022; il processo a suo carico è iniziato nel febbraio scorso.