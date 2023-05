Eccellenza, amicizia, rispetto: tutti in campo per 18 ore consecutive per l’amore del volley

Eccellenza, amicizia, rispetto. Sono da sempre queste le tre parole che sintetizzano quello che è l’Ascor Bettolino di Pogliano che nel prossimo mese di ottobre spegnerà 20 candeline.

32 squadre in campo con circa 160 atleti provenienti dalla Lombardia ma anche dal Sud Italia

Eccellenza, amicizia e rispetto che sono state anche le tre parole della Infinity Volley Nigth la 18 ore no stop di pallavolo andata in scena al centro sportivo di via Chiesa dalle 18 di domenica alle 12 di lunedì primo maggio. 32 squadre in campo con circa 160 atleti provenienti prevalentemente dalla Lombardia ma anche dal Sud Italia. «La manifestazione - spiega Paolo Rossi presidente dell’Ascor Bettolino - costruisce e consolida molte amicizie tra giovani e ragazzi di decine di società sportive che durante l'anno si affrontano sui campi da gioco.

Un torneo che vede i partecipanti mischiarsi tra loro

Un torneo che anno dopo anno vede aumentare i partecipanti. La prima edizione del Torneo risale al 2019 (13 squadre partecipanti), poi lo stop Covid, lo scorso anno 24 squadre, quest'anno 32 squadre e altre in lista di attesa - spiega il numero uno della società legata all’oratorio di Santa Rita». Un torneo che vede i partecipanti «mischiarsi» tra loro e non scendere in campo con le squadre con cui durante la stagione affrontano i vari campionati.

Sport, divertimento e a mezzanotte super spaghettata con 20 Kg di pasta e Sangria

E’ stata davvero una grande emozione - raccontano i dirigenti della società poglianese - Spazi di gioco all'aperto, Team Buiding e balli di gruppo, Volley, Ping Pong, beer pong, shaki-shaki, carte, caccia al tesoro, lotteria, zona riposo, tende , gazebo, ristoro, spritz e a Mezzanotte super spaghettata con 20 Kg di pasta e Sangria per tutti, insomma davvero una grande festa». All'evento hanno assistito anche molti ragazzi delle squadre giovanili Ascor che hanno visto gareggiare i loro allenatori e molti giovani che giocano a pallavolo ad altissimo livello.

Al primo posto della graduatoria la la squadra degli Spritziamo di gioia

Per quanto riguarda, invece, il fatto puramente sportivo della manifestazione, al primo posto della classifica si è classificata la squadra degli Spritziamo di gioia» di cui facevano parte anche due giocatrici dell’Ascor. Al secondo posto una squadra chiama con un nome singolare «Nome Squadra» AL terzo I guardiani della Caraffa e al quarto Avvisami quando Spritzi. Alle fasi finali del torneo e alle premiazioni hanno partecipato anche il Sindaco di Pogliano Carmine Lavanga e l'Assessore allo Sport Gabriele Magistrelli