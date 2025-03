E' tempo di open day per il mini rugby di Parabiago

Per capire meglio cosa rende il minirugby così speciale, abbiamo fatto qualche domanda a Raffaele Albero, responsabile del settore minirugby di Rugby Parabiago. Tra Open Day, allenamenti e spirito di squadra, ecco cosa ci ha raccontato!

Quando si terrà l’Open Day del minirugby?

L'Open Day si terrà sabato 22 marzo alle ore 16 presso il Centro sportivo “Venegoni-Marazzini” di Parabiago, la casa del nostro Club. Nell’Open Day diamo ai bambini la possibilità di sperimentare gratuitamente le attività che poi proponiamo regolarmente nel club e alle famiglie di conoscerci, spiegando loro tutto ciò che è necessario sapere per intraprendere un percorso con la nostra società sportiva.

Quali annate sono coinvolte nell’Open Day e più in generale nel minirugby? E' aperto anche alle bambine?

L'Open Day e il minirugby della prossima stagione sportiva sono aperti ai bambini e alle bambine dal 2013 al 2019. Le attività del minirugby sono miste fino alla categoria Under 12, solo nelle categorie Juniores nascono le categorie “maschili” e “femminili”. Si gioca tutti insieme, com'è giusto che sia!

Come si può partecipare all'Open Day? Che tipo di attività vengono proposte per coinvolgere i bambini?

Per partecipare all’Open Day basta iscriversi al link https://rugbyparabiago.com/open-day-minirugby. Durante l'Open Day faremo provare ai bambini giochi e attività motorie ispirate al rugby: il tutto in modo divertente, pensando solo a divertirci e a trasmettere ciò che nel minirugby i piccoli atleti potranno imparare…

Perché un genitore dovrebbe scegliere di iscrivere il proprio bambino al minirugby? Quali sono i principali benefici sportivi e formativi?

Il minirugby è uno sport completo, che sviluppa la motricità globale e richiede coordinazione e impegno intellettivo. È una sfida stimolante per i bambini! Inoltre, puntiamo su un approccio multisport, proponendo non solo il rugby ma anche altre discipline, per far sviluppare ai piccoli diverse capacità motorie senza specializzarli troppo presto. Il concetto di multilateralità è centrale nella nostra filosofia.

Il minirugby non prevede competizioni con classifiche. Qual è l'importanza di questa scelta nel contesto dell'insegnamento del rugby ai più piccoli?

L'obiettivo non è vincere, ma imparare. Vogliamo che i bambini si divertano e crescano attraverso il gioco, senza la pressione del risultato. Questo aiuta anche a sviluppare la tolleranza alla frustrazione, un aspetto fondamentale nella crescita.

Il club si impegna a mantenere i costi accessibili per le famiglie. Quali iniziative sono state messe in atto per rendere l’attività sportiva sostenibile per tutti?

Cerchiamo di mantenere quote sostenibili e offriamo agevolazioni per le famiglie con più figli iscritti. Vogliamo che il rugby sia uno sport per tutti!

Puoi darci un'idea degli orari degli allenamenti e delle attività per i bambini?

Gli allenamenti sono suddivisi per categorie:

Under 6 e Under 8: martedì e giovedì, 17:30 - 18:30

Under 10: mercoledì e venerdì, 17:30 - 19:00

Under 12: lunedì, mercoledì e venerdì, 17:30 - 19:00/19:15

Man mano che crescono, aumentiamo il tempo di allenamento per adattarci alla loro capacità di attenzione.

Come viene selezionato e formato il personale per garantire un'alta qualità nell'insegnamento ai bambini?

Gli educatori sono persone legate al Club che mostrano interesse per la formazione dei piccoli. Prima di diventare allenatori, vengono affiancati e formati con corsi impartiti dalla FIR e ore di tirocinio supervisionato. Inoltre, devono aggiornarsi costantemente con eventi di formazione tecnica e psico-pedagogica durante l'anno.

Cosa diresti a un genitore indeciso che sta pensando se far provare o meno il minirugby al proprio figlio?

Gli direi che il rugby è uno sport fantastico! È uno sport difficile che insegna tantissimo ai bambini. Nel rugby l'errore fa parte del gioco e aiuta i bambini a crescere sia come atleti che come persone. Inoltre, stimola l’aggregazione e la socialità. Vale assolutamente la pena provarlo!

L'Open Day è un’occasione imperdibile per far conoscere il minirugby ai più piccoli, in un ambiente sicuro e divertente. Vi aspettiamo numerosi sabato 22 marzo alle 16:00 al Centro Sportivo Venegoni – Marazzini di Parabiago per una giornata di gioco, scoperta e tanto divertimento. Non mancate!