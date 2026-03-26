L’Under 15 è ora pronta ad affrontare il campionato con entusiasmo e determinazione, mentre l’Under 18 farà il proprio esordio in regular season mercoledì sera

Dopo intense settimane di preparazione invernali e test incoraggianti, è finalmente tempo di esordio nei campionati per le squadre giovanili del Rho Baseball.

E’ tempo di campionato per il Rho baseball

Le amichevoli e i tornei pre‑season hanno fornito segnali positivi, confermando il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e la crescita dei ragazzi.

Ottime le prestazioni dell’Under 12, protagonista nelle amichevoli contro i Braves, e dell’Under 15, che ha ben figurato nei Tornei Padella di Milano e Lodi, mostrando solidità, carattere e buone soluzioni di gioco. Da segnalare inoltre il passaggio di categoria dei ragazzi classe 2010, che quest’anno non prenderanno parte al campionato U15 ma saranno impegnati esclusivamente in Under 18 e prima squadra, a conferma del loro percorso di crescita tecnica.

Sabato prenderà ufficialmente il via il campionato Under 12 per i BRho, formazione nata dalla collaborazione tra Rho Baseball e Bollate, che per questa stagione scendono in campo insieme nella categoria U12. Un progetto condiviso che punta a valorizzare i giovani atleti e a offrire loro un contesto di crescita tecnico e sportivo di qualità.

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Pronta per affrontare il campionato

L’Under 15 è ora pronta ad affrontare il campionato con entusiasmo e determinazione, mentre l’Under 18 farà il proprio esordio in regular season mercoledì sera 1° aprile sul diamante di casa del Marco Pistocchi.

Cresce infine l’attesa anche per la Serie B, che sta scaldando i motori in vista dell’inizio ufficiale della stagione: la prima giornata di campionato è in programma il 12 aprile sul campo di Lodi, appuntamento che segnerà l’avvio di un’annata intensa e competitiva.

Una nuova stagione è pronta a cominciare, all’insegna della passione, dell’impegno e della voglia di crescere. Il diamante è pronto ad accendersi.