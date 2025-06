Con il 9 di giungo parte la nuova stagione dei Knights di Legnano con le prime riconferme e qualche notizia di mercato.

E' ripartita la nuova stagione dei Knights di Legnano

La prima non è una vera e propria news, perchè la riconferma di Paolo Piazza, era stata già annunciata il 13/04 alla fine della gara interna dei Knights contro l'Andrea Costa Imola.

Dopo una prima stagione abbastanza difficile, coach Paolo Piazza ha dimostrato di poter costruire e guidare una squadra da primi posti in classifica.

Nella scorsa stagione 44 vittorie e solo 10 sconfitte in 54 partite tra amichevoli e gare ufficiali, sono valse il secondo posto finale in classifica e, a metà anno, l'accesso alla Final4 di Coppa Italia LNP a Roma.

Una riconferma che legherà coach Piazza a Legnano per le prossime due stagioni.

Le parole di Basilico

Basilico:

"La riconferma di Piazza è stata fortemente voluta da me e da Marco Tajana dopo un'ottima stagione. In realtà abbiamo annunciato molto presto la riconferma biennale di Paolo, perchè già ad Aprile avevamo visto collimare le nostre visioni sul futuro e ci siamo trovati soddisfatti dei risultati e del clima che si è respirato questa stagione. Siamo realisti e sappiamo che ripetere una stagione come la scorsa sarà veramente difficile, ma sappiamo anche il valore di Piazza, dello staff e dei ragazzi che sicuramente formeranno un gruppo coeso e competitivo"