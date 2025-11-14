Due podi per la Società Ginnastica Perseverant ASD Legnano con le Allieve nel campionato regionale LD.
Due podi per la Perseverant ai campionati regionali
Le ginnaste Allieve allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro si comportano molto bene nella gara di Daverio, Arianna Stepanenco sale sul podio al secondo posto per la categoria Allieve3, Anita Barengo è terza nella categoria Allieve5.
Buoni piazzamenti anche per le ginnaste A4 Margherita Moro quinta e Silvia Donini ottava, e le allieve 5 Camilla Brumana sesta ed Emma Cremonesi decima.