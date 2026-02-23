Due podi per la Ritmica Nervianese a Crema sede della 2 prova regionale di specialità Gold.

Due podi per la Ginnastica ritmica Nervianese

Lisa Marinoni nelle Junior 1 ottiene il bronzo regionale al nastro con un bellissimo esercizio e Fabiola Sutera bissa il fantastico risultato della prima prova e ottiene l’argento regionale dimostrando tutta la sua esperienza.

Bravissime anche tutte le altre 4 ginnaste in gara tutte ai piedi del podio e comunque nelle prime 10 posizioni in una gara di alto livello tecnico e con tantissime ginnaste in gara.

Alessia Napolitano nelle Junior 1 ottiene il 4 posto regionale al cerchio e il 5 posto alla palla migliorando di tantissime posizioni la classifica della prima prova.

Gli altri risultati

Nelle Senior 2 Martina Negri e’ 6° alle clavette, Giulia Imbrea 6 alla palla e 7 al nastro. Valentina Fabiano complice un errore alla palla ottiene la 9 posizione di giornata

La coppia con Martina Negri e Valentina Fabiano ottiene la 7 posizione con una esercizio carico ed espressivo ma macchiato da 2 grossi errori. Si torna a casa con tanti miglioramenti in vista ora del Torneo Internazionale Ticino Cup a Biasca il prossimo fine settimana.