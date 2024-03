Due medaglie d'argento per Matteo Grassini

A poche settimane dal successo nel circuito Born To Fight Mattia Grassini della Versus Legnano torna altre due volte sul podio in una gara nazionale di sport da combattimento.

È accaduto al Kombat Day di Cornaredo, gara valida come preselezione per i campionati italiani. Il giovane atleta Legnanese ha infatti ottenuto 2 medaglie d’Argento nelle MMA e nella lotta specialità grappling.

“Un bottino che poteva essere molto più ricco” spiega il suo maestro e DT della Versus Guido Colombo. “Per cominciare Mattia era iscritto nella categoria – 80 KG che però è stato deciso di accorpare nella classe di peso superiore la – 85 KG. Nonostante questo si è comportato molto bene ed è arrivato in finale dove stava vincendo ma ha ceduto a pochi secondi dalla fine ad un atleta molto più esperto. Poi è stata la volta delle MMA dove Mattia ha vinto al primo round contro un atleta del prestigioso team Canonico di Torino. Si è così guadagnato un posto in finale ma abbiamo rinunciato a disputarla perché si era infortunato nel primo match. Nulla di grave ma ho preferito evitare il rischio di una lesione più seria. Da qui a fine aprile abbiamo infatti diverse altre gare ed uno stop prolungato sarebbe controproducente per la maturazione di Mattia. Le gare di queste settimane gli stanno permettendo di fare esperienza e di cominciare ad evitare quegli errori tipici di chi come lui è alla prima stagione da agonista. È un atleta in cui crediamo molto, siamo convinti che l’apice del suo potenziale sia ancora molto lontano”.