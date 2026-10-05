Due giornate di tennis paralimpico al Centro Sportivo Molinello di Rho

Sabato 10 e domenica 11 ottobre i campi di via Trecate accolgono la tappa del Circuito Nazionale Tennis FISDIR 2026

Il 10 e 11 ottobre 2026 il Centro Sportivo di Molinello di Rho ospiterà il Torneo Città di Rho, tappa del Circuito Nazionale Tennis FISDIR 2026.

L’evento è organizzato dall’ASD Tennis Senza Barriere-Gioiatennis e sarà dedicato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

Due giornate nelle quali il tennis sarà protagonista come strumento di sport, partecipazione e agonismo.

Sport, partecipazione e agonismo

Sui campi di via Trecate 50/52 a Rho si incontreranno atleti pronti a confrontarsi con entusiasmo e passione.

Il torneo rappresenta anche un’importante occasione per far conoscere sul territorio l’attività della FISDIR (federazione Italiana degli intellettivo relazionali).

L’iniziativa vede inoltre la presenza istituzionale della FITP e del Comitato Italiano Paralimpico.

“Lo sport unisce, valorizza, diverte”

Al centro dell’evento ci saranno gli atleti, le loro capacità e il valore dello sport come occasione di crescita e socializzazione.

Il messaggio della manifestazione è semplice e concreto: “Lo sport unisce, valorizza, diverte”.

L’appuntamento è quindi per sabato 10 e domenica 11 ottobre al Centro Sportivo di Rho.

Più sport, più opportunità per tutti: tennis, persone, opportunità e territorio.