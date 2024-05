Il maestro Stefano Dimo ha annunciato la selezione di due atleti straordinari dello Yukimura Dojo di Parabiago per sfidare i loro avversari sul palcoscenico internazionale delle gare di arti marziali.

Due campioni dallo Yukimura Dojo di Parabiago pronti a dominare i Tatami Internazionali

Luca Re Fraschini e Stefano Parmigiani, entrambi cinture nere di Nippon Kempo, porteranno l'onore dell'Italia rispettivamente in Messico e in Giappone nel corso del 2024.

Luca Re Fraschini, cintura nera, si batterà con grinta e determinazione per conquistare il podio alla gara internazionale che si terrà in Messico il prossimo 26 Maggio 2024. Il suo impegno e la sua disciplina sono un esempio per tutti gli aspiranti atleti che seguono il cammino delle arti marziali.

Stefano Parmigiani, un altro atleta cintura nera dello Yukimura Dojo, metterà alla prova le sue abilità nella terra d'origine del Nippon Kempo, il Giappone, durante la gara internazionale prevista per il 15 Settembre 2024. Con la sua determinazione incrollabile, Parmigiani è pronto a mostrare al mondo intero la forza e l'eleganza delle arti marziali.

Una preparazione rigorosa e precisa

Entrambi gli atleti sono impegnati in una rigorosa preparazione atletica e tecnica sotto la guida esperta degli insegnanti Stefano Dimo e Filippo Proverbio. La loro dedizione e il loro impegno dimostrano la forza e il talento dello Yukimura Dojo, un luogo dove la tradizione si unisce alla modernità per creare campioni.

Il Maestro Stefano Dimo esprime la sua piena fiducia nell'abilità e nel coraggio di Luca Re Fraschini e Stefano Parmigiani, augurando loro il massimo successo nei loro prossimi impegni internazionali. Tutti gli atleti di Yukimura Dojo e gli amanti delle arti marziali in Italia li sostengono con orgoglio e entusiasmo, pronti a celebrare le loro vittorie.