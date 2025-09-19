Il Legnano Softball è lieto di annunciare la convocazione di due proprie atlete, Arianna Bernardini e Giulia Monticelli, nella categoria Junior (Little League Softball), da parte delle rispettive Rappresentative del Comitato Regionale Lombardia della FIBS.

Due atlete del Legnano softball convocate al Torneo delle Regioni

Le due giocatrici biancorosse prenderanno parte alla XXII edizione del Torneo delle Regioni, in programma dal 2 al 5 ottobre in Sardegna. In particolare, il torneo Little League Softball, riservato alle atlete nate dal 2012 al 2024, si disputeranno a Cagliari.

La Lombardia, con cui giocheranno le due giovani atlete legnanesi, è inserita nel Girone A insieme a Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Il Girone B sarà invece composto da Lazio, Sardegna, Marche e Toscana.

La convocazione di Arianna e Giulia rappresenta un importante riconoscimento al percorso di crescita sportiva e personale da loro intrapreso e costituisce motivo di orgoglio per la società e per l’intero movimento legnanese.