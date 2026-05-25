Doppietta Voden Medical Legnano ad Avigliana

La Voden Medical Legnano torna dalla trasferta di Avigliana con una preziosa doppietta, imponendosi in entrambe le gare contro le Rebels e confermando il buon momento della formazione biancorossa.

Le partite

In gara 1 il Legnano sblocca il punteggio alla terza ripresa, ma le padrone di casa trovano il pareggio nell’inning successivo. La risposta delle biancorosse arriva però immediata: alla quinta ripresa Legnano torna avanti segnando 2 punti grazie a due singoli, un doppio, due basi ball e alcune incertezze difensive delle avversarie.

La squadra ospite prende definitivamente il largo alla sesta ripresa con altri 4 punti che valgono il 7-1, prima di allungare ancora nella settima. Avigliana prova a rientrare nel finale trovando 3 punti, ma senza riuscire a riaprire davvero la sfida. Il match si chiude così sul 9-4 per le legnanesi.

Da segnalare l’ottima prova di Colombo, autrice di 11 strikeout in pedana e di un 3 su 4 nel box di battuta, oltre alla prestazione di Romanò, che chiude con un 2 su 3.

Più complicato l’avvio di gara 2, con le padrone di casa avanti di un punto già nella prima ripresa. La Voden però reagisce con forza e alla terza ripresa piazza il sorpasso grazie a un big inning da 5 punti, impreziosito dal fuoricampo firmato da Turlione che da solo vale 3 punti.

Le biancorosse continuano a spingere anche nelle riprese successive, segnando altri 3 punti sia al quinto sia al sesto inning. Avigliana prova a restare agganciata alla partita trovando un punto nella quinta ripresa e altri 2 nella sesta, ma la buona prova in pedana di Morlacchi permette al Legnano di controllare il vantaggio fino alla conclusione anticipata dell’incontro.

Tra le migliori in gara 2 spiccano ancora Turlione, con un 2 su 4 nel box corredato da un home run e 4 RBI, e Colombo, che chiude con un 2 su 3 in battuta.

In classifica la Voden è al terzo posto nel girone A dietro alla capolista Old Parma ed al Milano 1946.