Prosegue a ritmo serrato la marcia del Legnano Softball nel campionato di Softball Serie A2.

Doppia vittoria per Legnano contro Collecchio

Le biancorosse hanno conquistato una doppia vittoria in trasferta sul campo del Collecchio, imponendosi 4-0 in gara 1 e 8-0 in gara. Due successi che consolidano il secondo posto in classifica dietro a Bollate con un bilancio di 15 vittorie e 3 sconfitte, e portano a nove la striscia di successi consecutivi.

In gara 1, le ragazze di coach Argenis Blanco sono partite forte segnando due punti al primo inning e mettendo il sigillo finale con altri due al settimo. Difesa solida e grande prova del pitching staff hanno permesso di mantenere a zero le avversarie. In gara 2, invece, il Legnano ha dilagato, chiudendo con 13 valide e 8 punti, mentre le padrone di casa sono state limitate a una sola valida.

Il commento del coach

Soddisfatto a fine giornata l’head coach legnanese: “È stata una doppia sfida molto impegnativa, complicata sia dalla trasferta che dal clima: abbiamo giocato a mezzogiorno con temperature attorno ai 35-36 gradi. La squadra si è presentata preparata, grazie a un’ottima preparazione fisica pensata proprio per affrontare queste condizioni. Le ragazze hanno risposto benissimo, sia dal punto di vista fisico che mentale, mantenendo alta la concentrazione e gestendo bene anche l’idratazione. Un grande merito va al nostro pitching coach Hector Fernandez, il cui lavoro sta portando ottimi frutti sia nella forma tecnica che atletica.

Nella seconda gara abbiamo inserito il nuovo catcher Maria Valls, che ci ha dato equilibrio, sicurezza dietro il piatto, un’aggiunta molto importante che ci consente tra l'altro una migliore rotazione delle atlete . Dopo la vittoria nella prima partita, la squadra ha giocato con ancora più determinazione nella seconda. Tutte hanno contribuito con intensità, concentrazione e spirito di squadra.”

“Siamo in un buon momento di forma e vogliamo continuare così: abbiamo raggiunto le nove vittorie consecutive e il nostro obiettivo è arrivare a dieci e conquistare il primo posto in classifica”, ha concluso il tecnico del Legnano.

Appuntamento dunque al "Peppino Colombo" sabato 21 giugno, quando a far visita alle legnanesi arriverà la capolista New Bollate per un doppio match che si preannuncia di grande interesse.