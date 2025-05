La Voden Medical Legnano Softball risponde presente nella lotta per i playoff promozione, conquistando una preziosa doppietta casalinga contro il Supramonte. Due vittorie nette, che permettono alle biancorosse di salire a 9 successi in 12 partite, mantenendo la seconda posizione in classifica.

Doppia vittoria per Legnano che resta in corsa per i playoff

Nel primo match della giornata, il Legnano ha dominato con un attacco esplosivo. Dopo un inizio equilibrato, le padrone di casa hanno piazzato un big inning da sei punti al terzo, scavando un solco incolmabile. Il tabellone finale recita 10-3, con 9 valide e una difesa solida (solo un errore). Supramonte ha provato a rimanere agganciata con due punti al quinto, ma senza riuscire a ribaltare l’inerzia.

Gara 2: shutout perfetto

Molto più equilibrata Gara 2, dove ha brillato il monte di lancio biancorosso. Il Legnano ha segnato un punto al primo, secondo e sesto inning, chiudendo sul 3-0 con appena sei valide concesse e nessun errore difensivo. Supramonte, in evidente difficoltà offensiva, ha raccolto una sola valida in tutta la partita.

La situazione playoff

Con questo doppio successo, Legnano resta in piena corsa per i playoff promozione, riservati alle prime due della classifica. In testa c’è sempre il New Bollate, che ha battuto due volte le Bulls Rescaldina e guida il girone con 9 vittorie su 10 partite. Alle spalle delle biancorosse, l’Avigliana (con una vittoria ed una sconfitta a Collecchio) insegue con 6 vittorie su 8 e due gare da recuperare. La lotta per il secondo posto è ancora apertissima.