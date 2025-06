Doppia vittoria per la Vomien Legnano

Doppia vittoria per la Vomien Volley Legnano sabato 31 maggio, in occasione del torneo triangolare organizzato dalla Polisportiva San Giorgio a Cuggiono per la Festa dello Sport.

Il team legnanese ha conquistato il primo posto sia nella categoria Under 12 sia in quella Under13, superando la Polisportiva San Giorgio e la Polisportiva Corbetta.

A margine del torneo, la Vomien ha anche presentato il progetto dedicato al Sitting Volley con una dimostrazione da parte dei propri atleti, che ha coinvolto attivamente anche le giovani pallavoliste presenti al torneo.

I ringraziamenti del team