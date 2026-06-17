Doppia, importante, conferma per i Knights

Guido Scali e Andrea Quinti saranno due giocatori dei Knights Legnano anche per la prossima stagione

La firma del capitano

La prima è una notizia che, in realtà, non è una notizia; infatti Guido Scali sarà ancora il capitano dei Knights , ma la firma biennale dello scorso anno aveva già preannunciato la prosecuzione del rapporto tra i Knights e l’ala empolese.

Arrivato a metà della stagione 2023/2024, Scali si appresta a vestire per il quarto anno la maglia biancorossa e per il secondo la fascia da capitano.

“Sono davvero felice di continuare questo percorso con Legnano. Per me indossare questa maglia e rappresentare questi colori da capitano è un onore immenso. Dopo tre stagioni, Legnano non è più soltanto una squadra, è diventata una famiglia. Non vedo l’ora di tornare in palestra per iniziare una nuova stagione e soprattutto ritrovare una Soevis Arena come l’abbiamo lasciata nelle ultime gare playoff, dove i tifosi ci hanno dimostrato quanto può essere speciale giocare davanti a loro, la nostra gente, e quanto il nostro palazzetto possa diventare un vero fortino. Cercheremo di fare ancora meglio rispetto a quanto costruito finora, con la stessa fame e lo stesso entusiasmo che ci hanno contraddistinto in questi anni”.

Scai vestirà come sempre la maglia numero 8 dei Knights

La seconda conferma

Anche Andrea Quinti ha firmato nuovamente con il Legnano Basket e quindi sarà nel roster della Serie B Nazionale per la stagione 2026/2027.

Lungo agile e dinamico, Quinti si è fatto apprezzare soprattutto per la sua velocità in attacco e difesa dove ha sempre avuto un ottimo impatto, anche contro lunghi di maggiore prestanza fisica. Una conferma che permette ai Knights di continuare nel processo di costruzione della squadra.

“Sono molto contento di poter continuare l’esperienza a Legnano che ho iniziato lo scorso anno; penso sia stato un anno un anno positivo e mi sono trovato davvero bene con tutti, partendo dalla società, con l’allenatore, con i tifosi e con i compagni.

Penso che un clima come quello di Legnano sia importante per noi giocatori e devo dire che mi sono sentito bene, quindi sono davvero contento di poter continuare l’esperienza in biancorosso. Continuerò a dare il massimo anche nella prossima stagione, per migliorare ancora e per poter raggiungere i nuovi traguardi che speriamo possano essere positivi. Non vedo l’ora di cominciare! Un grande saluto ai tifosi e a tutti ti fans che mi hanno fatto sentire accolto benissimo a Legnano; non vedo l’ora di scendere in campo con il loro supporto alla Soevis Arena”.

Andrea Quinti giocherà ancora con la maglia numero 9.