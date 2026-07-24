Dopo 6 anni ritorna la terza categoria a Cisliano. Un risultato incredibile raggiunto in poco tempo, grazie alla passione delle persone locali e al sostegno economico delle attività commerciali della Comunità di Cisliano. La nuova squadra si chiamerà Cisalba Calcio e giocherà al Centro sportivo comunale di Cusago.
Dopo 6 anni torna la prima squadra a Cisliano: nasce il Cisalba Calcio
La preparazione è fissata il 24 agosto e gli allenamenti si svolgeranno sempre a Cusago. Una rinascita della prima squadra che ha portato entusiasmo ed euforia al paese.
L’obiettivo del presidente e della società è di svolgere un buon campionato e di continuare il progetto calcistico avviato.
La nuova società
Il presidente della nuova società sarà Nicola Pascucci, ex arbitro e dirigente di tante società, ideatore e fautore di questa rinascita di una prima squadra a Cisliano.
Il direttore sportivo sarà Lombardo Giuseppe, già direttore di tante realtà calcistiche, mentre il mister sarà Gianni Scarso che ha allenato parecchie società calcistiche.
La presentazione ufficiale
Ieri si è tenuta la presentazione al bar Bijoux di Cisliano con il nuovo organigramma.
Organigramma
Presidente Nicola Pascucci
Vice Presidente Guerra Sabina Filomena
Segretario Generale Costanzo Danilo
Direttore Sportivo Lombardo Giuseppe
Allenatore Gianni Scarso
Consigliere Vismara Lorenzo