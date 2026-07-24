Dopo 6 anni ritorna la terza categoria a Cisliano. Un risultato incredibile raggiunto in poco tempo, grazie alla passione delle persone locali e al sostegno economico delle attività commerciali della Comunità di Cisliano. La nuova squadra si chiamerà Cisalba Calcio e giocherà al Centro sportivo comunale di Cusago.

Dopo 6 anni torna la prima squadra a Cisliano: nasce il Cisalba Calcio

La preparazione è fissata il 24 agosto e gli allenamenti si svolgeranno sempre a Cusago. Una rinascita della prima squadra che ha portato entusiasmo ed euforia al paese.

L’obiettivo del presidente e della società è di svolgere un buon campionato e di continuare il progetto calcistico avviato.

La nuova società

Il presidente della nuova società sarà Nicola Pascucci, ex arbitro e dirigente di tante società, ideatore e fautore di questa rinascita di una prima squadra a Cisliano.

Il direttore sportivo sarà Lombardo Giuseppe, già direttore di tante realtà calcistiche, mentre il mister sarà Gianni Scarso che ha allenato parecchie società calcistiche.

La presentazione ufficiale

Ieri si è tenuta la presentazione al bar Bijoux di Cisliano con il nuovo organigramma.

Organigramma

Presidente Nicola Pascucci

Vice Presidente Guerra Sabina Filomena

Segretario Generale Costanzo Danilo

Direttore Sportivo Lombardo Giuseppe

Allenatore Gianni Scarso

Consigliere Vismara Lorenzo