Domenica arriva il Giro d'Italia di Handbike

Domenica 17 luglio 2022, Cerro Maggiore ospiterà la quinta tappa del Giro d’Italia HandBike 2022, la manifestazione, leader in Italia e in Europa, giunta alla sua 12esima edizione.

Il giro d'Italia di Handbike

La gara con partenza alle ore 10.30 da via 4 Novembre si svolgerà con la formula di un'ora più un giro su un circuito lungo le vie cittadine di Cerro Maggiore e arrivo sempre in via 4 Novembre. Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e a tutela della sicurezza stradale saranno in vigore una serie di provvedimenti.

Il percorso interesserà le seguenti vie: 4 Novembre, Colombo, Torino, via 4 Novembre, Mons. Lazzati, Baldini, 24 Maggio, via San Giovanni, via Dante, via Toti, via dei Cerri, via San Martino della Battaglia, 24 Maggio, Solferino, 4 Novembre. Il circuito e alcune delle vie limitrofe saranno interdetti al traffico dalle ore 8.00 sino al termine della manifestazione (fissato presumibilmente per le ore 13).

L'elenco di tutte le vie interessate

Lungo tutte le strade interessate dalle limitazioni sarà apposta la segnaletica di divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 6.00. I cittadini residenti all'interno del perimetro del circuito, che prevedono spostamenti nella fascia oraria interessata dalla gara, sono invitati a trasferire i propri mezzi al suo esterno prima dell’inizio delle limitazioni. L'elenco completo delle vie interessate dai divieti è pubblicato sul sito internet del comune di Cerro Maggiore