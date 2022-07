Infortunio sul lavoro: 46enne in codice rosso

Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Cerro Maggiore oggi, 14 luglio. L'uomo è stato soccorso in codice rosso.

Infortunio sul lavoro per un 46enne

Infortunio sul lavoro in un'azienda di via Luigi Zerbi a Cerro maggiore alle 14: sul posto è arrivata un'ambulanza e un'automedica arrivate in codice rosso. Presenti i tecnici di Ats di Città Metropolitana e i Carabinieri di Legnano. L'uomo è stato colpito all'arto superiore da alcuni componenti in ferro fuoriusciti da un macchinario: l'impatto gli ha provocato un'importante ferita rimasta aperta.

Il 46enne è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice rosso.