Incidente fra un'auto e una moto: 23enne in codice rosso

Scontro fra un'auto e una moto a Cerro Maggiore oggi, 13 luglio: ad avere la peggio un centauro di 23 anni soccorso in codice rosso.

L'incidente fra un'auto e una moto

Incidente intorno alle 17 lungo la Sp 198 all'altezza di Cerro Maggiore: un 23enne in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto: sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Legnano.

Il ragazzo è stato stabilizzato e sta per essere trasportato in codice giallo in ospedale.