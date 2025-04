Si è svolto a Legnano il Trofeo Perseverant 2025 organizzata dalla società.

Decine di piccoli atleti per il Trofeo Perseverant 2025

All’evento hanno gareggiato tutti i ginnasti dei corsi base della società ed i ginnasti della società MoviMente Lab ASD di Dairago.

I ginnasti, divisi per categorie di età, si sono esibiti davanti ad un folto pubblico che li ha supportati ed applauditi per tutto il tempo. Grande entusiasmo per questi bambini che con coraggio e determinazione hanno portato a termine i loro esercizi preparati con cura durante gli allenamenti.

I risultati

Per i più piccoli le classifiche prevedevano il primo posto a parimerito per tutti i partecipanti. Per le fasce d’età sopra agli otto anni si sono definite le classifiche con podio per i primi tre classificati ed un quarto posto a parimerito per tutti gli altri.

Si ritorna ora tutti in palestra per il proseguo della stagione con ulteriore carica ed entusiasmo.