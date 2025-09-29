Gianmichele De Mauro di Novate Milanese si conferma per la quarta volta Campione italiano assoluto Categoria Maestri Uomini nella specialità di Pistola Olimpionica a 10 metri.

De Mauro nuovamente campione italiano Tiro a segno

Si sono concluse ieri le finali del Campionato Italiano di Tiro a segno nel bellissimo poligono di Tor di Quinto in zona Villaggio Olimpico a Roma. Per due settimane atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in tutte le discipline sia ad arma lunga che corta.

Il novatese, che si presentava alla finale come terzo nazionale in graduatoria nella fase delle qualificazioni, con un poderoso 562/600 ha scalzato il favorito Paolo Priano (del Tsn Torino) e Salvatore Improda (del Tsn Varese), che si sono invece qualificati rispettivamente quinto e diciottesimo. L’argento va a Ceccarelli Alfredo del Tsn Rapallo distanziato di ben 6 punti e il bronzo va a Centogambe Roberto del Tsn Perugia.

Gianmichele De Mauro aveva già vinto il titolo di Campione Nazionale nel 2019-2022-2023.

È una bella notizia per Novate, che compare ancora una volta negli annali sportivi nazionali.