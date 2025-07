il neo acquisto

Nuovo arrivo in casa Knights a Legnano con Francesco De Capitani che occupa una dei due spot di playmaker insieme a Francesco Oboe.

De Capitani si unisce ai Knights

Giocatore nato nel 2002 e cresciuto tra le giovanili di Saronno e dell’Olimpia Milano, è stato già da giovanissimo, punto di riferimento per 5 anni della prima squadra della Robur, culminando con il quintetto nella passata stagione di B Nazionale.

Giocatore di spiccata energia e agonismo tira molto bene da tre sugli scarichi, ma soprattutto attacca con continuità il ferro in uno contro uno. Nonostante il ruolo è un buon rimbalzista offensivo e un difensore molto pressante sulla palla.

Le parole di Maurizio Basilico

Il GM Maurizio Basilico: “De Capitani è un nome che evidentemente conosciamo per vicinanza a Saronno e sono anni che lo vediamo in azione. Anche la scorsa stagione lo abbiamo osservato attentamente e appena c’è stata occasione per un contatto, lo abbiamo subito chiamato.

Con lui abbiamo acquisito atletismo e un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già molta esperienza con i campionati senior”.

De Capitani: “Alla chiamata di Basilico e Piazza non ho avuto alcun dubbio nello sposare subito il progetto; è stata una scelta reciproca e questo è sicuramente un motivo in più per iniziare questa nuova esperienza dando sempre il massimo.

Saronno la considero a tutti gli effetti una famiglia ringrazio Alessandro Leva e Claudia Dalla Valle per tutto il lavoro che hanno fatto e, ultimo ma non ultimo, il Presidenze Ezio Vaghi che è entusiasta del percorso che ho scelto per la prossima stagione”.

De Capitani vestirà la maglia numero 1 dei Knights.