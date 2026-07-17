Daniel Chiragarula campione d’Europa con la nazionale di basket

Dopo aver conquistato il titolo Mondiale lo scorso anno in Svizzera, la Nazionale Italiana M40 FIimba di Maxibasket si è confermata ai vertici del panorama internazionale, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati Europei 2026 disputati ad Atene, in Grecia.

Tra i protagonisti del successo anche Chiragarula ex giocatore di Legnano, Saronno, Treviglio, Novara, Vado Ligure e Urania Milano

Tra i protagonisti del successo azzurro figura anche l’aresino Daniel Chiragarula ex giocatore di Legnano, Saronno, Treviglio, Novara, Vado Ligure e Urania Milano che ha contribuito alla conquista del titolo continentale, confermando il prestigioso risultato ottenuto con la vittoria del Campionato del Mondo.

La nazionale Over 40 ha vinto l’oro battendo 96 a 82 la forte rappresentativa della Grecia

La nazionale Over 40 ha vinto l’oro battendo 96 a 82 la forte rappresentativa della Grecia. Un match è stato molto combattuto con vantaggi massimi di 4 punti e solo nell’ultimo quarto gli azzurri grazie alle triple di Lestini (20) e Zampolli (23) riescono a scrollarsi di dosso gli ellenici e a festeggiare l’oro europeo. Determinante il ruolo di David “Jerard” Moss nel duplice ruolo di giocatore e allenatore: mai invadente o prevaricante, sempre grande motivatore e coinvolgente, poco appariscente ma di grande personalità.

Guidato fin da piccolo dal nonno materno ha iniziato a giocare a basket a Arese

L’aresino Chiragarula ha contribuito alla conquista del titolo continentale, confermando il prestigioso risultato ottenuto con la vittoria del campionato del mondo in Svizzera. Chiragarula ha iniziato a giocare a basket al centro sportivo «D. Ancillotto». Guidato fin da piccolo dal nonno materno, ha coltivato la passione per il basket che lo ha portato a una carriera da professionista in squadre di grandissimo calibro.