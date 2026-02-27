Cristian Marangolo trionfa a Tirana: oro e pass per Sarajevo

Cristian Marangolo dell’Asd Combat Team di Busto Garolfo trionfa a Tirana.

Oro alle qualificazioni delle Gran Prix Series di Tirana per Cristian Marangolo

Grande risultato per il taekwondo italiano e per la società bustese: il cadetto ha conquistato l’oro alle qualificazioni delle Gran Prix Series di Tirana, superando avversari di alto livello con prestazioni di grande maturità, lucidità tattica e preparazione atletica. Il successo gli vale l’accesso diretto alle finali del Gran Prix di dicembre a Sarajevo e lo proietta nella top 3 del ranking mondiale di categoria, confermando il valore di un atleta in costante crescita.

L’Asd Combat Team sempre più protagonista nel panorama del taekwondo

Fondamentale il lavoro dello staff tecnico della Combat Team, che con professionalità e programmazione ha saputo valorizzarne il talento, trasformando il potenziale in risultati concreti a livello internazionale. La vittoria in Albania rappresenta una tappa chiave nel percorso sportivo di Marangolo e certifica la crescita della società lombarda, sempre più protagonista nel panorama del taekwondo. Talento, preparazione e squadra: ingredienti che fanno guardare al futuro con grande fiducia.