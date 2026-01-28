Corbetta capitale dell’Apnea indoor

Dal 30 gennaio all’1 febbraio Corbetta ospiterà il «Corso nazionale per istruttori federali di Apnea indoor», affermandosi come punto di riferimento nazionale per una disciplina sportiva in forte crescita.

Grazie alla sua posizione strategica, ben collegata alle principali arterie stradali e ferroviarie e alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, Corbetta è stata scelta dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato), ente nazionale di promozione sportiva, per l’organizzazione della prima edizione 2026 del corso, affidata alla Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd. Un riconoscimento che premia l’esperienza e la solidità della società corbettese, attiva dal 1987 e con il proprio quartier generale presso l’impianto Ondaverde Sport & Fitness.

L’evento di rilevanza nazionale

L’evento ha registrato la partecipazione di 22 candidati, provenienti da 16 società sportive di sette diverse regioni, isole comprese, a testimonianza della diffusione sempre più capillare dell’Apnea indoor sul territorio nazionale. «Di particolare rilievo anche la crescente partecipazione femminile, che ha superato il 20%. Un dato che, seppur contenuto, evidenzia un’importante evoluzione in termini di inclusività rispetto al passato, quando la presenza femminile nel ruolo di istruttore era marginale», evidenzia Andrei Passero, direttore del Corso nazionale di Apnea.

L’interesse verso la disciplina è stato ulteriormente rafforzato dalla risonanza internazionale dei World Games 2025 di Chengdu (Cina), svoltisi lo scorso agosto sotto il patrocinio del Comitato olimpico internazionale (Cio). In quell’occasione l’Italia ha partecipato con otto atleti, contribuendo ad amplificare l’eco mediatica dell’Apnea indoor (Pool freediving), con l’auspicio che anche questa disciplina possa un giorno concretizzare il vero sogno olimpico. «Uno degli aspetti più affascinanti dell’apnea resta l’assenza di limiti anagrafici: i partecipanti al corso hanno un’età compresa tra i 22 e i 60 anni, a dimostrazione di come questa disciplina sia accessibile a chiunque desideri mettersi alla prova con impegno e passione», afferma Passero.

Il team tecnico del corso

A garantire l’elevato livello formativo dell’evento, la Fipsas ha affidato il corso a un team tecnico di alto profilo, composto dai commissari federali di Apnea Giorgio Bestente (Asti Blu Asd) e Andrea Frosini (Gruppo Sportivo Aragno – Genova); dai maestri federali di Apnea Roberto Carrozza (Ferrea Sub Asd – Monza) e Andrei Passero, direttore del corso e referente per Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd di Corbetta; dagli allenatori federali di riconosciuto valore nazionale e internazionale Carlo Altomonte (Sottopressione Asd), allenatore della squadra campione d’Italia e preparatore di atleti della Nazionale Italiana protagonisti ai Campionati mondiali, nonché di uno degli otto atleti qualificati ai World Games 2025, Federico Scicchitano (Goggler Gianni Roghi Asd), allenatore e atleta di spicco, recente secondo e terzo classificato ai Campionati nazionali 2025 in due diverse discipline dell’Apnea indoor, Giovanni Monopoli (TreRe Asd), istruttore Fipsas Apnea e Pesca in apnea e atleta di prima categoria.

Il supporto locale

Un team che assicura qualità didattica, competenza ed esperienza, offrendo ai candidati un percorso formativo completo e altamente qualificante. Fondamentale per la riuscita dell’evento sarà anche il contributo del Team tecnico di Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd, da sempre impegnato nella promozione delle attività subacquee e nell’organizzazione di eventi sportivi. Il suo supporto organizzativo garantirà uno svolgimento fluido delle attività teoriche, pratiche e di performance, permettendo alla commissione di concentrarsi pienamente sulla formazione e sulla valutazione dei candidati. Il corso si inserisce così in un contesto strutturato, partecipato e collaborativo, rappresentando un momento chiave di crescita per l’intero movimento nazionale dell’Apnea indoor.

«Di particolare pregio anche le strutture ospitanti: la suggestiva cornice della settecentesca Villa Massari, sede delle sessioni teoriche e dei momenti conviviali condivisi da commissione, candidati e staff tecnico, preziose occasioni di dialogo e confronto utili a consolidare lo spirito di squadra; e l’impianto natatorio Ondaverde Sport & Fitness, eccellenza riconosciuta per l’elevato standard delle strutture, l’attenzione alla pulizia e la qualità degli ampi spazi, che renderanno l’esperienza formativa davvero unica – aggiunge Andrei Passero – Corbetta dimostra così come passione, competenza e visione possano trasformare una città di provincia in un polo nazionale dell’Apnea indoor, capace di ospitare eventi di alto livello e di guardare con ambizione al futuro di questa affascinante disciplina».