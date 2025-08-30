Coppe europee di Softball, Bollate torna in campo e a vincere in Premier Cup

L'ESITO DELLA GARA

La sfida con il Wesseling è finita 6-2, con Greta Cecchetti perfetta in pedana, consueto inizio veemente (punto battuto a casa da Slabà, che poi ha anche segnato su lancio pazzo), singolo di Modrego al terzo inning per il 3-0 e tre punti battuti a casa da Elisa Cecchetti, Costa e Modrego nel quarto

Coppe Europee Softball, Bollate torna in campo (e alla vittoria) in Premier Cup, Saronno in finale di Winners Cup.

Ripartita la programmazione: battuto il Wesseling

Dopo due giorni nei quali il maltempo che si è abbattuto su Ospiate non ha, di fatto, consentito la disputa delle gare, la programmazione della Premier Cup è finalmente ripartita nel pomeriggio di venerdì - con anche una modifica al regolamento della competizione, come vedremo più avanti - e ha riportato sul diamante anche le padrone di casa dell'MKF Bollate, che hanno potuto disputare la gara contro il Wesseling Vermins, originariamente prevista per mercoledì sera.

Il tabellino della partita

Ebbene, le campionesse d'Italia - che hanno anche dato una mano nella sistemazione del campo, con immagini immortalate anche sui social del club - non hanno perso lo smalto, vincendo la quinta partita consecutiva e proseguendo la propria marcia a punteggio pieno: la sfida è finita infatti 6-2, con Greta Cecchetti perfetta in pedana, consueto inizio veemente (punto battuto a casa da Slabà, che poi ha anche segnato su lancio pazzo), singolo di Modrego al terzo inning per il 3-0 e tre punti battuti a casa da Elisa Cecchetti, Costa e Modrego nel quarto. Per il Wesseling Vermins, il solo un sussulto nella parte bassa della quinta ripresa.

Ora continuerà il programma

Ora l'MKF recupererà sabato 30, da nuovo programma, le sfide saltate contro le austriache del Crazy Chicklets (ore 12), contro le olandesi dell'Olympia Haarlem (16.30) e contro le spagnole del Rivas Madrid (19.30). Quella di sabato 30 sarà l'ultima giornata della competizione, il cui vincitore verrà deciso in base alla classifica del girone, senza più finali: la decisione è stata presa da WBSC Europe, che ha così ovviato ai problemi organizzativi causati dal maltempo e preservato il torneo.

La foto di copertina di Goebelized - Wbsc Europe

Sguardo anche a Saronno

In Winners Cup A, con una vittoria all’ultimo respiro contro le Roef, la Inox Team Saronno ha conquistato il primo posto del girone e si è guadagnata l’accesso alla finalissima, in programma stasera, alle 20, a Evry-Courcouronnes.