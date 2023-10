Coppa Bernocchi 2023: vince Van Aert e il Legnanese supera il test

Primo posto per Wout Van Aert, secondo per Vincenzo Albanese, terzo Andrea Bagioli. E' il verdetto maturato pochi minuti fa nell'ambito della Coppa Bernocchi 2023, la corsa ciclistica organizzata dall'Unione sportiva legnanese e che ha attraversato nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, i Comuni di Parabiago, Nerviano, Legnano e San Giorgio su Legnano.

Il resoconto delle tappe

Ha preso avvio alle 11 di oggi l'edizione numero 104 della Coppa Bernocchi, la corsa ciclistica organizzata dall'Unione sportiva legnanese. Una manifestazione a cui hanno preso parte 25 squadre Pro tour con 175 atleti provenienti da 11 nazioni di 4 continenti.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

ll ritrovo delle squadre è avvenuto alle 9.30 nella piazza centrale della Città della Calzatura. Subito è stato percorso il tratto, a velocità controllata, all’interno della città. La bandiera a scacchi sventolata in piazza Maggiolini alle 11. Il primo traguardo volante ha coinciso quindi con Nerviano; confermati i passaggi con traguardo volante a San Vittore Olona e a Cerro Maggiore. C'è stato quindi il ritorno a Legnano per il passaggio su viale Toselli in direzione di San Giorgio su Legnano dove è stato infine raggiunto l’ultimo traguardo volante.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La tappa del Piccolo Stelvio

Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona, dove è stato affrontato il “Piccolo Stelvio”, dalla lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi): sulla parte più dura della rampa si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna. Dopo 7 giri in valle di circa 17 km ciascuno è ritornato a Legnano, dove la gara ha tributato uno spettacolare passaggio per le vie del centro prima di terminare in viale Toselli con il Castello che ha fatto da sfondo all’arrivo dei campioni.