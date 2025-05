Non solo agonismo, non solo risultati, non solo medaglie. Molto di più: la pratica sportiva, agonistica ma non solo, come filosofia di vita e disciplina capace di migliorare integralmente la persona, a partire dai più giovani.

Sono i temi di cui si discuterà giovedì 8 maggio alle ore 17.30, presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia (ingresso N4, 1° piano), nel convegno dal titolo “Futuro in gioco: lo sport che cambia la vita”, promosso e organizzato dal consigliere regionale Christian Garavaglia. Fra gli ospiti il campione paraolimpico Alberto Amodeo di Abbiategrasso.

Convegno in Regione dedicato allo sport e al futuro

Un appuntamento che metterà al centro lo sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e formazione dei giovani, portando sul palco testimoni d’eccezione. Tra gli ospiti principali Andrea Presti, icona del bodybuilding internazionale, noto per aver partecipato per tre volte al prestigioso Mister Olympia, il più importante evento mondiale del settore. Accanto a lui, Alberto Amodeo, campione paralimpico di nuoto originario di Abbiategrasso, esempio straordinario di determinazione, e Stefano Stradella, pluricampione mondiale di sport da combattimento.

I lavori saranno moderati da Attilio Buccomino, responsabile scientifico della Fondazione Maurizio Presti, da anni impegnata nella promozione dello sport come veicolo educativo. Porteranno il loro saluto istituzionale il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (con un videomessaggio), e la Sottosegretaria con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, anch’essa in collegamento video.

Le parole del consigliere Garavaglia

«Lo sport – dichiara il consigliere Christian Garavaglia – non è solo competizione e risultato: è educazione, è occasione di crescita, disciplina, sacrificio nonché possibile strumento di inclusione e di riscatto sociale. In un tempo in cui i nostri giovani sono spesso alla ricerca di riferimenti positivi, storie come quelle di Andrea Presti, Alberto Amodeo e Stefano Stradella (che al suo attivo ha cinque titoli mondiali nella specialità della Thai Boxe) rappresentano esempi concreti di forza, resilienza e passione. È un onore poterli ospitare in Regione Lombardia per condividere testimonianze capaci di ispirare e motivare. La politica deve farsi promotrice di questi valori, sostenendo lo sport a tutti i livelli».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno delle istituzioni lombarde a favore dello sport di base e delle attività giovanili, con l’obiettivo di valorizzare lo sport non solo come dimensione agonistica, ma come motore di benessere, coesione e opportunità per tutti.