Conto alla rovescia per la Cinque Mulini, “una delle campestri più affascinanti del mondo”

È conto alla rovescia in vista dell’edizione numero 93 della Cinque Mulini, in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona.

La Cinque Mulini, “patrimonio sportivo e identitario di Lombardia e Italia”

La leggendaria corsa campestre è stata presentata oggi, martedì 18 novembre, a Palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni, e l’intera squadra organizzativa dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, insieme ai vertici del movimento atletico nazionale e regionale.

Federica Picchi ha sottolineato:

“La Cinque Mulini è un patrimonio sportivo e identitario della Lombardia e dell’Italia. Una gara che, da oltre novant’anni, senza interruzioni, rappresenta coraggio, passione e radicamento sul territorio. Regione Lombardia continuerà a sostenere eventi che sanno unire storia, competizione e capacità organizzativa, valorizzando le società sportive che, come l’Unione Sportiva San Vittore Olona, custodiscono e rinnovano tradizioni di straordinario valore”.

Unica campestre italiana inserita nel World Athletics Cross Country Tour Gold

Il sottosegretario ha sottolineato:

“La presenza degli atleti più forti del panorama internazionale e italiano conferma la solidità e l’autorevolezza di questa manifestazione a livello sportivo, unica corsa campestre italiana inserita nel World Athletics Cross Country Tour Gold. La Cinque Mulini non è soltanto una gara, ma un’esperienza sportiva unica, che coinvolge le comunità locali, i giovani e le nuove generazioni di atleti. Con più di 1200 atleti partecipanti da 20 nazioni e più di 10mila spettatori lungo il percorso, la Cinque Mulini ha una ricaduta stimata sul territorio di più di 1 milione tra ospitalità, ristorazione e servizi”.

“Una sintesi perfetta tra tradizione, spettacolo sportivo e identità territoriale”

Picchi ha infine concluso:

“È considerata una delle corse campestri più affascinanti al mondo. Continua a rappresentare una sintesi perfetta tra tradizione, spettacolo sportivo e identità territoriale. Il sostegno di Regione Lombardia, del Comune di San Vittore Olona e degli sponsor conferma l’importanza di una manifestazione che, dal 1933, racconta lo sport nella sua forma più genuina”.

Nella foto di copertina: il podio della gara maschile dell’edizione 2024, vinta dal keniano Matthew Kipkoech Kipruto