Conto alla rovescia per il Torneo internazionale di rugby

Grandi eventi sportivi a livello nazionale in programma ad Arconate.

Torneo internazionale di rugby e Festa dello sport: un weekend da non perdere

Si inizia il fine settimana del 21-22-23 aprile 2023 con il Torneo internazionale di rugby organizzato dalla società Legnano Rugby e dal Comune di Arconate. Una grande tre giorni sportiva aperta alle squadre maschili e femminili italiane e straniere. In gara vi saranno oltre al Legnano Rugby, il Bolzano Rugby e diverse squadre della Lombardia e sono attese squadre europee e non. Dalla Repubblica Ceca la squadra di Praga delle Strong girls ha già dato la propria adesione mentre altre squadre estere stanno dando conferma in questi giorni. Ogni sera inoltre si terrà una festa con musica, come è nello spirito del rugby, e nel pomeriggio di domenica 23 aprile, in concomitanza, si svolgerà la Festa dello sport. Al campo sportivo si esibiranno tutte le associazioni sportive arconatese.

E a maggio toccherà alla Losa Experience 5k run fast e alla corsa degli studenti

Sabato 20 maggio alle 20 la Polisportiva Losa con il patrocinio del Comune di Arconate organizza la prima edizione della Losa Experience 5k run fast in Arconate, evento sportivo aperto a tutti gli appassionati di podismo al quale è prevista la partecipazione di atleti di livello nazionale.

La gara competitiva e la gara non competitiva si svolgeranno su circuito cittadino di 5 chilometri. Entrambe saranno a numero chiuso solo per i primi 500 iscritti. La prima è omologata Fidal ed è rivolta agli atleti, la seconda è aperta a tutti. Vi saranno un premio in denaro per il primi tre classificati uomini e donne, trofei per i primi cinque classificati, uomini e donne e per le prime tre squadre più numerose e un pacco gara omaggio in dono ai primi 500 iscritti. Sarà organizzata inoltre la School run, una competizione di un chilometro e mezzo a giro unico in paese, dedicata a tutti gli studenti dalle scuole elementari alle superiori del comprensorio di Arconate e Buscate che si terrà alle 19, un'ora prima delle competizioni maggiori. Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni livello scolastico.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle organizzazioni Apda Associazione Pro Disabili Arconate e Arconate Serena. Per iscriversi occorre prenotarsi entro il 17 maggio alle 23.59.

Martedì 6 giugno torna la Run Together, seconda edizione della corsa podistica sotto le stelle organizzata dal Comune di Arconate con i Comuni di Castano, Buscate, Nosate e Robecchetto.

Arconate ospita per la prima volta grandi manifestazioni sportive di rilievo nazionale

Commenta la consigliera comunale con delega allo Sport Silvia Fontana:

"Sono molto soddisfatta dei risultati, non era mai successo di portare ad Arconate delle grandi manifestazioni sportive nazionali. Ringrazio le società che ci hanno contattati per collaborare con noi per proporre questi eventi riponendo la loro fiducia nel modo di operare della nostra Amministrazione e ringrazio sin da ora il grande dispiegamento di volontari. Spero che in futuro si avranno altre edizioni".