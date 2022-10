Presentata la "Losa experience 5K run"

Mercoledì 19 ottobre, presso la Sala consiliare del Municipio, è stata presentata la prima edizione del 'LOSA EXPERIENCE - 5K RUN FAST IN ARCONATE'.

La Losa experience 5K di Arconate

Polisportiva Losa, con il patrocinio del Comune di Arconate, organizzerà la competizione denominata ‘Losa Experience - 5k Run Fast in Arconate’, gara sulla distanza di 5 km con la richiesta di omologa da parte della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. La competizione, dopo l’istruttoria di omologa, verrà inserita nel calendario ufficiale delle gare previste per l’anno 2023 della Fidal.

Questo importante evento si svolgerà SABATO 20 MAGGIO 2023. Il percorso, su giro unico, partirà e arriverà in viale della Concordia. Sarà previsto anche un giro di 1,5 km riservato agli studenti e alle studentesse delle scuole, dalle Elementari alle Superiori, del comprensorio di Arconate e Buscate.

Importanti presenze

Alla manifestazione parteciperanno anche importanti atleti italiani: Giorgio Calcaterra (maratoneta, 3 volte campione del mondo della 100 km di ultramaratona e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore) e Mattia Ceccarelli (triathleta professionista, campione italiano nel 2019 di mezzo Ironman e unico triathleta italiano ad essersi qualificato per il campionato mondiale Ironman 70.3).

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 1° DICEMBRE 2022 e si chiuderanno il 17 MAGGIO 2023.

Ci si potrà iscrivere online sul portale Endu, tramite il link che verrà reso disponibile nella sezione del sito: https://losaexperience.it/iscrizione-online/

Quote di partecipazione:

-12 euro per la gara competitiva 5K

-11 euro per la gara NON competitiva 5K

-10 euro per la gara School Run 1,5K

Informazioni su percorso, programma, montepremi e regolamento disponibili sul sito: www.losaexperience.it