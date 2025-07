Continua la collaborazione fra Silvio Saini e Knights

Si conferma il sodalizio tra i Knights di Legnano e Silvio Saini che, ormai da 13 anni è nello staff biancorosso. Assistente al suo arrivo di Alessandro Crotti, Saini ha vissuto anche due stagioni da head coach legnanese negli anni della Serie C, per poi assumere le vesti di senior assistant negli ultimi anni.

Una carriera nata negli anni 70 nelle squadre del milanese con tante promozioni (9) e squadre allenate sempre con il sorriso sulle labbra.

Un allenatore competente e sempre apprezzato dai propri giocatori, non solo in campo, ma anche fuori dal campo dove ha sempre saputo costruire grandi amicizie.

Il GM Maurizio Basilico:

"Parlare di Silvio è parlare di un amico prima che un allenatore. E' con noi da 13 anni, ma è come se lo fosse sempre stato. Personalmente io e Marco (Tajana) lo conosciamo da molto tempo e ormai è uno di famiglia. Come allenatore è sempre attento durante gli allenamenti e le partite, ma il suo contributo va al di là del campo. Sempre disponibile, sa sdrammatizzare anche le situazioni più difficili con una battuta e questo aiuta ad avere un clima in squadra sempre sereno e positivo".